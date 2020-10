Pures Adrenalin aus Schweden.

'Hell Adrenaline', 'Bad Motor Breath' oder 'Nitro Women' sind nicht nur einige der enthaltenen Songtitel der Schweden HELLSMOKE auf ihrem vorliegenden Debütalbum "2020", vielmehr sind sie ein unmissverständliches Statement des musikalischen Inhalts.

Bereits ab der ersten Sekunde des Opener 'Devil's Train' hört man der Platte an, dass wir es hier keineswegs mit Neulingen zu tun haben – viel zu ausgefeilt und professionell klingt das Dargebotene und ein Blick aufs Line-Up bestätigt meine Vermutung. Mit Sänger Rimbert Vahlström (Ex-SYRON VANES), den beiden Gitarristen Christofer Dahlmann (ALYSON AVENUE, BAI BANG) und Michael Åkesson (ALICATE), dem Bassisten Jörgen Löfberg (DARKANE) sowie Schlagzeuger Roger Landin (Ex-CLOUDSCAPE), haben sich hier fünf erfahrene Musiker zusammengefunden, um gemeinsam die Hölle loszurocken.

So bunt der Background der Musiker, so vielschichtig klingen die Songs auf "2020". Wenn das nordische Quintett mit seinen tief gestimmten Rhythmusklampfen aus allen Rohren losfeuert, liegt unweigerlich Benzingeruch in der stickigen, von Rauchschwaden erfüllten Luft. Verdammt heavy und groovig, aber trotzdem äußerst melodisch und teilweise sehr eingängig präsentiert sich das Songmaterial, getreu dem Motto: "Wir machen genau das, was uns gefällt".

Mit diesem adrenalinhaltigen, völlig trendfreien Hard Rock, welcher des Öfteren die Grenzen zum Heavy Metal überschreitet, dürfte HELLSMOKE die Zielgruppe von BLACK LABEL SOCIETY über HARDCORE SUPERSTAR bis hin zu MOTORJESUS bestens bedienen.