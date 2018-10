Erinnerung an die eigenen Wurzeln

HELRUNAR ist bereits seit langer Zeit aktiv und gehört zu den Speerspitzen des deutschen Black Metals. Mit "Vanitas Vanitatvm" liegt nun das siebte Studioalbum vor und man darf sich fragen, ob die Band den wie auf "Niederkunfft" eingeschlagenen Weg, nämlich eher ruhigen, fast schon doomigen Black Metal zu spielen, beibehält, oder sich eher an die eigenen Wurzeln erinnert und wieder etwas schnelleren, roheren Black Metal abliefert.

Nun, die Frage ist recht schnell beantwortet. 'Saturnus' ist direkt ein Beispiel, dass man sich an seine alten Zeiten zurückerinnert und wieder mehr "richtigen" Black Metal spielen will. Fans der alten Alben "Frostnacht", "Gratr" und "Baldr Ok Iss" dürfte das gefallen. Mir dementsprechend auch. Und dieser Stil zieht sich auch zum Großteil durch "Vanitas Vanitatvm", ohne jedoch auch die Stilistik der jüngeren Vergangenheit zu vergessen. So hätte 'Nachzehrer' stilistisch auch super auf "Niederkunfft" gepasst.

Leider fehlt mir auf der Scheibe ein richtiger Hit wie 'Frostnacht', 'Älter als das Kreuz', '...Bis die Seele gefriert' vom "Frostnacht"-Album oder 'Schwarzer Frost' von "Baldr Ok Iss". Die Songs auf "Vanitas Vanitatvm" sind gut, machen aber auch nach mehreren Durchläufen nicht den Eindruck, dass sie in die Reihe der Top-Songs der Band aufsteigen könnten. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit, aber so richtig einprägsam sind die Tracks bislang leider nicht.

Trotzdem ist auch das siebte Album von HELRUNAR stark und stellt einige Bands in den kalten Schatten. Die Rückkehr zum schnelleren Black Metal steht der Band für meinen Geschmack besser zu Gesicht, so dass "Vanitas Vanitavm" insbesondere Fans der ersten Alben überzeugen wird.