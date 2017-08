American Pagans

Ist es zwangsläufig so, dass Pagan Metal vom alten Kontinent stammen sollte, um ihm klanglich und inhaltlich auch einen vollends authentischen Stempel aufzudrücken? Oder darf man auch einer Band aus dem sonnigen Kalifornien die Ehre zugestehen, den göttlichen Sound zu anektieren und auf dem weiteren musikalischen Kreuzzug zu verwenden?



HELSOTT mag diese Frage gerne zu eigenen Gunsten beantworten, stellt sich dabei aber nicht ganz so clever an, wie es am Ende erforderlich wäre. Die Amerikaner wählen eine sehr moderne Produktion, um den fünf Songs ihrer neuen EP einen ziemlich wuchtigen Klang zu verpassen, liefern derweil aber nicht das entsprechend formidable Material, das mit diesen Voraussetzungen zurechtkommt. Ein paar folkige Abschnitte alleine machen den Braten noch nicht fett, und da sie auf "The Healer" auch noch sehr hakelig eingebaut werden und gerade die einzelnen Übergänge in den Songs äußerst holprig vollzogen werden, will sich die Begeisterung nicht wirklich einstellen.



Dabei verfügt die Combo durchaus über die nötigen Mittel, um ein episches Konstrukt zu erschaffen, das zum Schluss die entsprechende Überzeugungskraft aufbringt. Gerade bei der Melodieführung ist man den europäischen Pagan-Bands nicht unterlegen, und auch in Sachen Aggressivität muss sich HELSOTT nicht verstecken. Nur beim Songwriting, da hapert es phasenweise noch gewaltig, weil die Band viel zu verkopft an die Sache herangeht. Eine endgültige Disqualifikation erhält "The Healer" aufgrund einiger ansprechender Abschnitte nicht; in der direkten Gegenüberstellung mit den hiesigen Pagan-Acts ist die Band aber momentan noch chancenlos!



Anspieltipp: The Tavern's Tale