Demonic Excrements Cursed With Life

Die Lieblingsspielwiese namens Crust

DISFEAR-Fans aufgepaasst: Hier ist ein Album, das euch sicherlich interessieren dürfte! Die Rede ist von "Demonic Excrements Cursed With Life", dem Erstschlag der schwedischen Crust-Punker von HELVETESTROMB, die sich auf die Fahne geschrieben haben, den Black Metal zum räudigen Rock & Roll zurückzuführen und dabei auch gerne mal das schmutzige Brett des Death Metals für einige gezielte Nackenschläge zu verwenden.

Die grindigen Abfahrten des Debüts haben vielleicht das kleine Manko, dass sie allesamt in relativ hoher Geschwindigkeit angeboten werden, doch ein Mangel an Abwechslung geht damit nicht zwangsläufig einher. Denn im Highspeed unterscheiden die Skandinavier immer noch zwischen punkigem Stoff im Stile von THE CROWN und rabiatem, finsteren Material, das eben jenen Link zu DISFEAR und im entferntsten Sinne selbst den zu Acts wie CARPATHIAN FOREST und MAYHEM öffnet. Und diesem Vergleich hält HELVETESTROMB auch problemlos stand.

In erster Instanz ist "Demonic Excrements Cursed With Life" jedoch eine sehr puristische Crust-Scheibe mit einer Fülle an teuflischen Blasts, einer Menge Hummeln im Hintern und einem Energielevel, wie man ihn sich nur wünschen kann. Oder anders gesagt: Kurze, aber äußerst schmerzvolle Unterhaltung, die vor allem deswegen gefährlich ist, weil HELVETESTROMB den Knüppel nicht nur andeutet, sondern ihn auch benutzt. Geiles Ding, fetter Abriss, sofort reinhören!

Anspieltipps: Morningstar - Whore Crusher, Bof Of Eternal Stench, Restless Satan