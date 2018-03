So lasse ich mir Leichenfledderei gefallen.

Der berühmte Jimi, der bereits im September 1970 verstarb, ist eine Blueslegende, die auch fast ein halbes Jahrhundert nach seinem Ableben noch Begehrlichkeiten auf Seiten der Labels der Welt weckt. Aber allein die Tatsache, dass sich Neuauflagen und auch das obskurste Livedokument immer wieder verkaufen, zeigt, welchen Stellenwert der US Amerikaner, der in nur vier Jahren die Musikwelt nachhaltig aufmischte, bei den Rock- und Bluesfans der Welt genießt. Sony Music hatte mit einer Nachlassverwaltung in Form der beiden Scheiben "People, Hell And Angels" und "Valleys Of Neptune" begonnen und beendet die Trilogie nun mit "Both Sides Of The Sky".



Das Besondere an allein drei Scheiben ist, dass es sich um unveröffentlichte Aufnahmen aus den Archiven handelt. Allein das setzt die Trilogie ab von den zahlreichen Live-Scheiben, die regelmäßig erscheinen, und tatsächlich sind viele der enthaltenen Studioaufnahmen zielgerichteter als die mäandrierenden Liveversionen, die man von Hendrix und seinen Projekten kennt. Die Aufnahmen auf "Both Sides Of The Sky" erstrecken sich von Januar 1968 bis Februar 1970, also aus den THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE-Zeiten bis zur BAND OF GYPSYS, und zeigen Hendrix in dreizehn Stücken außerst vielfältig und aufregend. Enthalten sind originale Hendrix-Kompositionen wie auch Coverversionen, und auch Stücke wie beispielsweise 'Woodstock', das später von CROSBY, STILLS, NASH AND YOUNG als Single veröffentlicht wurde, aber hier in einer Version enthalten ist, die früher als diese Single aufgenommen wurde.



Man darf nicht vergessen, dass es sich um Archiv-Aufnahmen handelt, die eigentlich nie für einen regulären Albumrelease vorgesehen waren. Soundunterschiede, die sich aus den verschiedenen Aufnahmesessions ergeben, sind natürlich allgegenwärtig, und manche Aufnahmen haben einen rohen Charakter oder kleine Schönheitsfehler wie das recht abrupte Ausblenden des großartigen 'Stepping Stone' oder des Liedes 'Jungle'. Gegen Ende des Albums schleichen sich dann auch ein paar Aufnahmen ein, bei denen man den unfertigen Status deutlich hört. Es war sicher eine gewisse Anstrengung, 'Send My Love To Linda' von den alten Bändern zu einem Lied zusammenzufügen, aber das Resultat bleibt dennoch ein seltsames Stückwerk.



Aber insgesamt liegt uns hier eine spannende Zusammenstellung an unveröffentlichten Aufnahmen vor, die über mehr als zwei Drittel absolut gelungen ist. Das man eben auch ein paar Stücke für echte Fans ans Ende der wirklich langen CD gesetzt hat, ist lobenswert, und wem das dann zu obskur wird, kann ja einfach nach 'Woodstock' abstellen. Es wäre wirklich schade gewesen, wenn diese Aufnahmen verloren geblieben wären. Obendrein ist das informative Booklet auch ein Pluspunkt für "Both Sides Of The Sky".