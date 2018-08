Es bleibt schräg und spannend!

Ich habe bis heute nicht raus, ob HENRY METAL sich und seine Arbeit wirklich ernst nimmt, oder ob der veröffentlichungsfreudige Tausendsassa die Szene parodieren und sich über ihre Klischees lustig machen möchte. Blickt man einfach nur einmal auf die Taktung seiner Releases, verbietet sich schon fast der Eindruck, hier wäre ein ernstzunehmender Musiker bei der Arbeit. Wenn man sich dann aber doch etwas ausdauernder mit der Materie beschäftigt, entdeckt man immer wieder einen talentierten Songwriter, der zwar nicht jedes Mal ins Schwarze trifft, hier und dort aber doch beeindruckend gute Ideen parkt, die bei einer etwas fokussierteren Ausarbeitung durchaus auch mal den Klassiker-Status einheimsen könnten.

"War In Heaven" ist wieder ein sehr gutes Beispiel für die Masse an guten Ansätzen, die HENRY METAL seit Jahren feilbietet und von denen manch einer endlich auch einmal überzeugend zu Ende gedacht wird. 'Epic' und 'When Will It Be Enough' sind exquisite, alternativ angehauchte Hardrocker mit coolem Gitarrensound und einigen außergewöhnlichen, aber doch stimmigen Arrangements. Wäre das neue Album durchweg auf diesem Niveau, würde der Applaus diesmal besonders frenetisch ausfallen. Leider jedoch hat auch "War In Heaven" die üblichen Hänger, die sich vor allem dann einschleichen, wenn der gute Herr etwas theatralischer zur Sache geht. 'Medusa' und auch der Titelsong kommen infolge dessen schnell vom Kurs ab und zeigen den gegenteiligen Kontrast, der bislang auf allen HENRY METAL-Scheiben gegenwärtig war und ein weiteres Mal die Frage aufwirft, ob mehreren Platten pro Jahr Sinn machen, wenn am Ende eine Compilation mit den stärksten annualen Beiträgen viel mehr Aussagekraft hätte.

Aber HENRY METAL ist wohl auch weiterhin unverbesserlich und muss sich daher auch damit zufriedengeben, dass seine Releases nicht mit Lob überschüttet werden. "War In Heaven" gehört aber zweifelsohne zu den stärkeren Geschichten im üppigen Katalog und ist als Einstiegsdroge in die etwas verwirrende Welt von HENRY METAL durchaus geeignet.

Anspieltipps: Epic, When Will It Be Enough