Nur für Fans!?

Mit seinem Hammondorgelspiel prägte KEN HENSLEY als Gründungsmitglied maßgeblich den Sound von URIAH HEEP, bevor er 1980 bei den Briten ausstieg. Seither war er an etlichen Projekten beteiligt, veröffentlichte einige Soloalben und war auch mal kurze Zeit Mitglied bei der Southern-Rock-Band BLACKFOOT. Mit "Rare & Timeless" blickt KEN HENSLEY jetzt auf seine mehr als 50jährige Musikerkarriere zurück.



Dabei ist Rare & Timeless keine der ansonsten zu diesem Zweck meist lieblos zusammengestellten Best-Of-Scheiben geworden. Der Hauptteil der vorhandenen Stücken stammt aus dem Soloschaffen von KEN HENSLEY und zeigt den Musiker meist auch von seiner soften Seite, denn so richtig gerockt wird so gut wie gar nicht. Der Einstieg gelingt mit der orchestrierten Version des Heep-Klassikers 'Free Me' sehr gut. Anschließend gibt es mit dem zu einer Ballade umgebauten Blackfoot-Rocker 'Send Me An Angel' einen von einen von insgesamt zwei bisher unveröffentlichten Songs, der trotz einen leichten Schmalznote überzeugen kann. Auch der über achtminütige Epos 'The Last Dance', bei dem kein Geringerer als Glenn Hughes den Gesangspart übernommen hat, ist richtig stark. Mit 'Mine' und 'The Longest Night' hat KEN HENSLEY zwei Stücke neu eingespielt, die sich äußerst positiv in das Gesamtbild der im Großteil gelungenen Compilation einfügen. Man merkt, dass sich hier jemand sehr viel Mühe gegeben hat, den Fans etwas Besonderes zu bieten. Was sich der gute Ken allerdings dabei gedacht hat, den Tommy Lopez Re-Mix von 'Lady In Black' mit in die Auswahl zu nehmen, kann ich nicht verstehen. Wie kann man einen der größten Rockhits aller Zeiten nur so verschandeln und mit Loops versehen in ein Dancegewand packen? Diese Vergewaltigung hat diese Nummer nicht verdient!



Mit den von KEN HENSLEY persönlich verfassten Linernotes ist "Rare & Timeless" für Fans eine durchaus lohnenswerte Anschaffung. Neueinsteiger und eingefleischte Uriah-Heep- Anhänger, sollten vorab lieber erst mal reinhören.