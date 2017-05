Mehr über Her Name Was Fire

Minimalistisch - leider in allen Bereichen

Der Name suggeriert zwar zunächst eher zeitgemäße "Core"-Sounds, das aus Portugal stammende Duo hat damit aber nichts am Hut, sondern geht im rockigen Sinne klassisch-traditionell zur Sache. Irgendwie auch logisch, denn vom minimalistischen, lediglich aus Gitarre und Schlagzeug bestehenden Instrumentarium von Joao Campos und Tiago Lopes ist nicht unbedingt eine brachiale "Wall Of Sound" zu erwarten.



Die beiden Musiker (Joao zupft nicht nur die Sechssaitige, er ist auch für den Gesang zuständig) erwecken aber auch erst gar nicht den Eindruck durch heftige Klänge Aufmerksamkeit erhaschen zu wollen, sondern versuchen in erster Linie die Songs für sich sprechen zu lassen.



Das gelingt ganz gut, auch wenn nicht alle Tracks echte Hit-Kandidaten sind. Ihr Mix aus Blues, Rock und Stoner Rock kommt aber zumindest durchaus gefällig aus den Boxen und lässt auch das bei den Aufnahmen geflossene Herzblut der beiden Musiker auf Anhieb erkennen.



Da die Klampfe mitunter ganz tief gestimmt und deftig verzerrt aus den Boxen kommt, reicht das Riffing alleine zumeist aus, um die Nummern, die auf dem von Tiago ausgebreiteten reduzierten Groove ausgewalzt werden, zur Geltung kommen zu lassen. Nicht zuletzt dadurch erweist sich auch die Absenz eines Basses lediglich in den eher getragenen, gefühlsbetonten Momenten als irritierend.



Kurzum: wer es gerne minimalistisch und reduziert, aber dennoch rockig mag, sollte mit "Road Antics" durchaus seine Freude haben. Speziell hinsichtlich des Hook-Faktors ist aber noch gehörig Luft nach oben.