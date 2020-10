Die Großen lassen grüßen

Lange hat sich die Post-Black-Metal-Band HERBSTSCHATTEN für ihren "Liv Og Dod"-Nachfolger Zeit gelassen. Doch nun sieben Jahre später steht mit Abschaum das zweite Album der Hamburger in den Regalen und thematisiert den Menschen als Abschaum – wie sollte es bei diesem Titel anders sein. "Abschaum" ist aber zumindest musikalisch gesehen weitaus mehr als ein loses Black-Metal-Album mit dem ach so typischen Grundtenor: Zwar orientieren sich die Nordköppe doch deutlich an Bands wie MAYHEM, DARKTHRONE, alten BATHORY und EMPEROR, doch durch überaus interessanten Zutaten wie Gangshouts, Elektro-Einflüsse und Ambiente-Parts bekommt das aktuelle HERBSTSCHATTEN-Abenteuer einen sehr interessanten Rahmen.

Vor allem sind es aber die deutschen Sprichwörter sowie Textfragmente damaliger Kinderlieder, die mir in diesem schwarzmetallischen Zusammenhang eiskalt den Rücken herunterlaufen. Wahrscheinlich ist es die Kombination mit allseits bekannten und eigentlich aus einem anderen Kontext genommenen Parts, die dem "Abschaum"-Unterfangen einen noch düsteren Ton verleihen. Doch auch über die Lyrics hinweg sind es Songs wie 'Thron des Zorns', 'Sonnenuntergang' inklusive der Vielfalt, sowie 'Endzeit' und das bereits als Single bekannte 'Der Kutscher', die diesen siebenteiligen, positiven Alptraum ins Bewusstsein bringen. Rein musikalisch betrachtet flackert auch ein leichter BURZUM-Schimmer durch das HERBSTSCHATTEN-Fenster.

"Abschaum" ist konzeptionell ein vielleicht offensichtliches, musikalisch aber anspruchsvolles und unvorhersehbares Album geworden, das genau aus diesem Grund für viel Hörvergnügen bei dem Black-Metaller von Welt sorgen wird. Freunde der zweiten Welle, wir sprechen also von den 1990er Jahren in den Tiefen Skandinaviens, werden Freude an "Abschaum" haben.