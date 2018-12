Gelungener Appetizer

Fünf Jahre nach dem Debütalbum gibt es Nachschub aus dem Hause HERBSTSCHATTEN zu vermelden, und zwar in Form der EP "Bergtempel". Die Hamburger Truppe hatte in diesem Jahr außerdem mehrere Besetzungswechsel zu verzeichnen, die beiden Neuzugänge an Bass und Gitarre sind bereits auf "Bergtempel" zu hören. Musikalisch ist das Ganze als Black Metal skandinavischer Prägung zu kategorisieren, jedoch werden auch verschiedene andere Einflüsse verarbeitet. Insgesamt umfasst "Bergtempel" fünf Songs in deutscher Sprache und kommt damit auf eine Spielzeit von knapp 25 Minuten, wobei der Opener ein instrumentales Intro ist.

Die Musik auf "Bergtempel" ist von vielen Tempowechseln geprägt. Auf schnelle Rasereien folgen langsame atmosphärische Parts, in denen es nicht selten auch interessante Gitarrensoli zu hören gibt. Insgesamt klingt das alles sehr homogen und stimmig, die große Stärke von HERBSTSCHATTEN sind meiner Meinung nach aber auf jeden Fall die atmosphärischen Teile. Auch die immer präsente Melancholie in den Songs gefällt mir richtig gut. Eine richtig gute Figur macht Sänger Steffen, der seine kreischend-krächzenden Vocals in verschiedenen Tonhöhen darbietet, was den Tracks eine interessante Note verleiht. Auch der Rest der Truppe leistet gute Arbeit, einziger kleiner Kritikpunkt ist für mich das Riffing, welches an vielen Stellen doch schon arg minimalistisch und einfach gehalten ist. Hier darf es in Zukunft gerne eine Idee ausgefeilter sein.

Auch die Produktion ist gelungen, "Bergtempel" hat genau den richtigen Sound verpasst bekommen, den solche Musik braucht. Bei den vier Songs (das Intro zähle ich nicht mit) leistet sich HERBSTSCHATTEN auch keinen Ausfall und liefert Qualität auf konstantem Niveau ab, wobei der Rausschmeißer 'Tote Essen' sich bei mir sogar als kleiner Hit herauskristallisiert hat. Insgesamt also ein mehr als ordentlicher Appetitanreger für das nächste Langeisen, an dem HERBSTSCHATTEN ja bereits fleißig arbeitet. Wer atmosphärischen Black Metal mag, und über das oftmals sehr einfache und minimalistische Riffing hinwegsehen kann, der macht mit "Bergtempel" absolut nichts falsch. Sollte es HERBSTSCHATTEN gelingen, auf dem nächsten Album die kleinen Schwächen zu beseitigen und es schaffen, mehr Songs vom Kaliber 'Tote Essen' zu schreiben, dann dürfen wir uns auf nicht weniger als ein Highlight des atmosphärischen deutschen Black Metal freuen.