NDH, Pathos, polarisierende Effekte - noch Fragen?

Man muss sich schon mit dem gesamten Feld der NDH-Romantik gut angefreundet haben, um sich einen Release wie "Neue Deutsche Herrlichkeit" auch mit Wohlwollen reinfahren zu können. HERREN reizt die Klischees der Neuen Deutschen Härte nicht nur bis ins letzte Eck aus, sondern scheut sich auch nicht vor einer vollkommen pathetischen Darbietung, in der kitschige Refrains, einfältige Melodien und Standard-Stakkatos die Rahmenbedigungen abstecken.



Aber genau deshalb ist die Zielgruppentrennung in den elf neuen Stücken auch so einfach. Die Band kommt sofort auf den Punkt, schämt sich der Klischees nicht und bedient das Genre so puristisch und zielstrebig, dass der polarisierende Effekt nicht lange auf sich warten lässt. Denn egal ob die Band sich nun mit steriler Elektronik in groovige Strukturen einarbeitet oder mit Pathos-getränkten Harmonien zu naiven Chorus-Arrangements navigiert: Hier gibt es nur 'love it or hate it', und das schon als reine Grundsatzentscheidung.



Und trotzdem schlägt "Neue Deutsche Herrlichkeit" bisweilen schon sehr stark Richtung epische Melodien aus und dürfte auch so manchen Dark-Wave-Spezialisten ansprechen. Ob man mit den Textinhalten warm wird oder das plumpe Einmaleins der NDH-Lyrik sei derweil man dahingestellt. Wenn man sich aber lediglich den musikalischen Teil der Platte anschaut, spricht für Fans von MEGAHERZ und Co. erst einmal nichts dagegen, das neue Material näher zu begutachten. "Neue Deutsche Herrlichkeit" ist nicht die Blaupause eines solchen Albums, am Ende aber sicherlich nicht schlechter als große Teile der üblichen Spartenware. Denn auch wenn man im Prinzip eher zur Ablehnung tendiert, ertappt man sich schnell dabei, doch mal die Repeat-Taste zu drücken.



Anspieltipps: Liebessachen, Komm zu mir