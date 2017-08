Es geht doch nur um Sex.

"Reaktion" heißt das neue Album von HERTZSCHLAG und liefert dreizehn Reaktionen auf aktuelle Themen, wie die Band selbst ihr neues Werk anteasert. Leider bleibt bei mir nach dem Hören erst einmal ein ganz anderer Eindruck hängen. Um den Song 'Fremd', eine recht harte Nummer aus dem Longplayer zu zitieren: "Es geht doch nur um Sex!" Und das in teilweise solch floskelhaften Lyrics, dass mir bei sensibleren Themen wie Missbrauch in der katholischen Kirche ('Gebet') beinahe ein wenig flau im Magen wird.

Die etwas merkwürdig antönenden Growls und Screams, die das Klischee des Grunzens voll bedienen, tun da ihren Rest und auch im klaren Gesang brilliert Sänger Simon Knox in meinen Ohren nicht gerade als Goldkehlchen. Fairerweise mag man hier den Einwand einwerfen, dass es für das Genre, in dem HERTZSCHLAG sich bewegt, mitnichten Heldentenöre oder säuselnde Samtstimmen braucht. Denn instrumental lässt sich gegen "Reaktion" definitiv nichts sagen - so ist mein erster Eindruck nach den grollenden Gitarrenriffs auf dem Opener 'Reaktion' gar nicht mal so negativ, gehe ich an dieser Stelle sogar noch mit der Einordnung der Band als Neue Deutsche Härte konform. Leider verläuft sich dieser Eindruck im Laufe der Songs allerdings, bis die Härte der Eingangsmusik sich nach und nach abschleift und sich viele Elemente gebetsmühlenartig wiederholen. Jedoch ist "Reaktion" für mich eine Platte, für die letztendlich das Gleiche gilt, wie für die Themen, die HERTZSCHLAG darauf abhandeln - man bilde sich sein eigenes Urteil.