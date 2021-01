Richtig schöner Deutschrock!

Auch wenn die fünf Pfälzerjungs schon seit 2008 zusammen musizieren, ist dies jetzt doch tatsächlich meine erste Begegnung. Warum die Band bisher komplett an mir vorbeigerauscht ist, keine Ahnung, denn gutgemachtem Deutschrock bin und war ich grundsätzlich nie abgeneigt. Und nichts anderes bekommt man auf dem neusten Werk von HERZLOS "Babylon" geboten.



Die Eröffnungsnummer in Form des Titeltracks geht gleich mächtig ins Ohr und hinterlässt gleich einen bleibenden Eindruck. Inhaltlich geht es hier um die Zerstörung der Erde durch uns selbst. Und hier zeigt sich auch gleich, dass es hier nicht nur Partymucke gibt, sondern auch ernstere Themen angesprochen werden. Auch das nachfolgende 'Treibstoff Deiner Träume' kann sowohl musikalisch als auch inhaltlich überzeugen, selten war eine Aufforderung, seinen eigenen Plänen und Träumen zu folgen eindringlicher. Bei 'Influencer' wird kein einziges gutes Haar an eben jenen gelassen, passt auch. Abwechslung ist Trumpf, sowohl inhaltlich auch als auch stilistisch. Mal richtig schön geradeaus rockend, und dann wieder mit einem leichten Punkeinschlag oder eben auch ein bisschen metallisch, so präsentieren sich die Deutschrocker auf ihrem aktuellen Album. In 'Die Nacht Ist Mein Grabstein' gibt es dann sogar eine Rapeinlage vom Kaiserlauterer Hip-Hop Künstler GORREST FUMP. Gänsehautfeeling vermittelt die emotionale Ballade 'Auf Dich Und Dein Leben'.



"Babylon", das inzwischen fünfte Studioalbum von HERZLOS, ist eine absolut runde Sache, gespickt mit jeder Menge coolen Riffs und eingängigen Ohrwurmmelodien und mit Texten, die voll den Nerv der Zeit treffen. Die Truppe zählt für mich auf jeden Fall schon mal zu meinen persönlichen Neuentdeckungen des noch jungen Jahres 2021.