Liebloser Abgesang auf die Menschheit.

Ein Gespenst geht um in der NDH-Szene: Die Endzeitstimmung hat in diesem Jahr auch die Bandzentrale von HERZPARASIT erreicht. "Parakropolis" betitelt sich der vierte Langspieler der Münchener, eine Wortneuschöpfung aus den griechischen Begriffen "Parapolis" (Interkultur) und "Akropolis". Eine Festung für Parasiten also – dementsprechend prägen vor allem aggressive, harsche Texte und wälzende, apokalyptische Melodien das Album.

So beginnt schon das gesprochene Intro 'DNA unbekannt' mit Industrial-angehauchten stampfenden Beats, auf den ein rhythmischer Sprechertext aufsetzt. Dieser gipfelt in seinem Höhepunkt in den Song 'Manege frei' – eine, für eine dem NDH zugeordnete Band, sehr symphonische, bildgewaltige Nummer mit Streichern und epischer Melodieführung.

Ein grandioser Auftakt, den HERZPARASIT jedoch selbst ein wenig in den Sand setzt.



Denn bedauernswerterweise leidet "Parakropolis" gewaltig unter der eher lieblosen, flachen Produktion der Scheibe: Mit unbestreitbar guten Ideen und mit durchdachten Songs besitzen weder der Gesang von Ric-Q Winter noch die Gitarren von El Toro Herz und Seele, die heraufbeschworenen Gefühle verpuffen an den monotonen Melodien. Diese stolpern bisweilen musikalisch und textlich so sehr, dass sie auch den konzentriertesten Hörer aus dem Takt bringen – oder eben so wenige Emotionen transportieren, dass sie unbeachtet vorbeiplätschern. Kein Song, der mich aufhorchen lässt; kein Stück dabei, das Gänsehaut beschwört. Ob Chance vertan oder Nullnummer? Ich befürchte, erst die Live-Versionen von "Parakropolis" werden des Rätsels Lösung bringen.