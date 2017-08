Feiner Prog aus dem Iran

Seinem Bandnamen wird dieses Unternehmen aus der iranischen Hauptstadt auf vorliegendem Debütalbum vollends gerecht, denn das Quintett offeriert in der Tat ein überaus vielschichtiges, durchweg dem Progressive Metal zuzuordnendes Klangbild, das in verschiedensten Nuancen erstrahlt und glänzt.



Basierend auf entspannten, zu einem guten Teil auch dem Albumtitel alle Ehre erweisenden Klängen der beiden Gitarren (die ab und an auch erkennen lassen, dass man Heroen wie John Petrucci nicht nur kennt, sondern auch zu schätzen weiß), geleitet uns der Fünfer förmlich durch die sechs Kompositionen. Oftmals geht es von dort aus auch in Richtung heftigerer, metallischer Sounds, diese jedoch werden immer wieder auf feine Weise von sphärischen (von PINK FLOYD oder PORCUPINE TREE inspirierten) Momenten kontrastiert und sorgen für einen spannungsgeladenen Hörgenuss.



Generell lässt sich festhalten, dass HETEROCHROME vorwiegend auf ausgeklügelte Instrumentalvorträge setzt, selbst wenn Sängerin Mida eine überaus respektable Leistung bietet. Ihre Einsätze stehen aber dennoch nie im Vordergrund, sondern wirken mitunter eher zurückhaltend und immerzu wohldurchdacht. Dadurch liefert sie auch vorwiegend zusätzliche Farbtupfer und kann in den jeweiligen Tracks für die entsprechenden Akzente sorgen. Nicht zuletzt deshalb lässt etwa 'Purgatory' an die emotionsgeladenen Momente von THE GATHERING zur Anneke van Giersbergen-Phase denken.



Nicht wirklich imposant dagegen wirkt der Einsatz von Gitarrist Mohammadreza als zusätzlicher Vokalist. Sein Klargesang kommt zwar astrein, aber leider alles andere als emotionsgeladen rüber und sein Growlen wirkt sogar wie ein Fremdkörper in den Nummern, die von den auch soundtechnisch perfekt umgesetzten Gitarrenläufen förmlich in die Gehörgänge getragen werden.



Es ist verdammt traurig, dass sich diese Band ob Ihrer Herkunft weder auf Fotos zu zeigen wagt, geschweige denn es jemals die Chance geben wird, HETEROCHOME bei uns auf einer Bühne erleben zu können. Das Abtauchen in den Klangkosmos von "Melancholia" (idealerweise über Kopfhörer) erweist sich nämlich (mit Ausnahme der erwähnten männlichen Gesangspassagen) als überaus prickelndes Erlebnis.