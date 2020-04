Astro Tongue In The Electric Garden

Dann lasst mal eure Fantasie spielen.

Oft vergisst man ja selbst Alben, die man reviewt hat, aber "Netherworld Triumphant" von HEX A.D. blieb mir mit seinem orgeligen Doom-Prog trotz einiger Kritikpunkte in Erinnerung. Und das war dann auch der Trigger, nach "Astro Tongue In The Electric Garden" zu greifen.

Hier fällt erst einmal das bunte, facettenreiche Artwork auf. Gnome, Eulen, Schmetterlinge, Clowns, Ziegen und Aliens, das sind Dinge, die allesamt die Fantasie anregen. Und ähnlich erfindungsreich ist auch die Musik auf dem neuen Album der Norweger um Mastermind Rick Hagan. Obwohl immer noch oft schwerer Doom mit Orgel regiert, scheint die musikalische Palette diesmal etwas aufgelockerter, spielerischer und damit insgesamt noch stimmiger zu sein. Okay, Hooklinemonster sind die Linien von Rick (der neben dem Mikrofon auch die Gitarre bedient) immer noch nicht, trotzdem verankert sich die Musik diesmal noch fester im Hirn, vor allem, wenn man sie öfter gehört hat. Diese Extraprise psychedelisch-blumiger Siebziger-Prog tut der Musik gut, aber vor allem sind es die Riffs, die diesmal ein Ausrufezeichen nach dem anderen setzen.

Zusammen ist das ein Mix, der in meinem Ohr sehr originell erscheint, nur selten bis gar nicht gängigen Genre-Schemata folgt und mir damit schon seit einigen Monaten immer wieder Spaß macht. Damit bietet "Astro Tongue In The Electric Garden" definitiv Musik, zu der man seine Fantasie spielen lassen kann und die man sich gerne ins Regal stellen darf.