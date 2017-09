Lehrstunde in US Metal

Mit Comebacks alter US-Metal-Kapellen ist es ja immer so eine Sache, wenn sie nach der Ankündigung tatsächlich auch in Form eines Albums und nicht nur eines Auftritts auf einem der einschlägigen Festivals stattfinden, kann es bei diesem Album oftmals für alte Fans sehr schmerzhaft werden. Zum Glück hat HEXX die schmerzhafte Phase bereits in den 90ern mit dem Versuch Death Metal zu spielen hinter sich gebracht und kann dahingehend Fans wohl kaum mehr enttäuschen. Dennoch war nach einem gelungenen Auftritt beim "Keep It True" und einem eher merkwürdigen Gig beim "Headbangers Open Air" wenigstens bei mir eine gewisse Skepsis angesagt, als das neue Album "Wrath Of The Reaper" angekündigt wurde.



Das habe ich nun gut ein Dutzend mal gehört und bin mehr als positiv angetan. Die Band kehrt zu ihren Wurzeln im melodischen Speed, Power und Thrash Metal zurück und haut eine ganze Reihe wirklich starker US-Metal-Songs raus, die zwischen modernem Melodic Metal, Prog und all dem was heute als Power Metal verkauft wird herrlich direkt und traditionell klingen. Das Tempo ist meist sehr hoch, der Gesang ebenfalls und Riffs und Soli sind einfallsreich, technisch über jeden Zweifel erhaben und werden so nie langweilig.



"Wrath Of The Reaper" ist ein durch und durch klassisches US-Metal-Album geworden, was durch eine passende Produktion unterstrichen wird, die weder übertrieben modern und massiv noch krampfhaft rückwärtsgewand klingt, dabei aber durchaus einiges an Druck macht. Der neue Sänger passt perfekt zum Sound und die Rückkehr zu zwei Gitarristen wird sich hoffentlich auch live positiv bemerkbar machen, denn diese neuen Stücke dürften sich auf der Bühne neben den Klassikern von "Under The Spell" und "No Escape" mehr als ordentlich schlagen und eine Rückkehr nach Europa in diesem Line-Up wäre mehr als wünschenswert. Kurz und gut, "Wrath Of The Reaper" klingt zu 100% nach HEXX und Fans der Band oder klassischen US Metals, die auch Power Thrash der melodischen Sorte mögen, sollten hier unbedingt zuschlagen.