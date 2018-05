Außergewöhnliche Indie-Sounds mit angenehm polarisierendem Effekt

Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob eine der zentralen Intentionen beim Songwriting zum neuen HEY RUIN-Album lautete, mit aller Macht zu polarisieren. Letzteres geschieht infolge des doch recht launischen Sounds zwar zwangsläufig, aber wenn man sich etwas gezielter mit der Materie auseinandersetzt, wird man irgendwann feststellen, dass hier lediglich ein Ensemble bei der Arbeit ist, das dem kreativen Fluss ein größtmögliches Forum bieten möchte - und dieses Forum heißt "Poly".



Doch was ist es eigentlich, was die Gemüter erhitzen könnte? Deutsche Texte? Verschrobene Gitarrensounds? Nicht ganz so stringente Arrangements? Oder doch der gewöhnungsbedürftige Gesang? Jeder, der gerne möchte, kann sich seinen Teil heraussuchen und HEY RUIN als eines jener Projekt abschreiben, das mit nonkonformem Tunnelblick seine Launen austauschen möchte. Wer sich danach aber selber noch einmal reflektiert und dem neuen Album eine weitere Chance gibt, wird irgendwann an den Punkt gelangen, wo er die Fakten auflesen muss. Und Fakten bedeuten in diesem Fall, dass "Poly" gerade wegen seiner störrischen Art und seiner durchgängigen Unkonventionalität richtig gut funktioniert. Ja, das tut es!



Natürlich muss man dem Indie-Noise geschmacklich etwas abgewinnen können und Crossover-Sounds zu seinen bevorzugten Klangerlebnissen zählen. Doch wenn dem so ist, dann wird man sich durch nichts erschüttern lassen, was die Band hier im steten Sog gegen den Strom aufbietet. Nachdenkliche Momente, hektische Breaks, viele Emotionen, gerne auch mal ein plakatives Wort, letztendlich aber einfach starke Songs ab von der Norm. Auch mein erster Gedanke lautete 'Was soll das denn jetzt?', bevor dann irgendwann die Begeisterung erwachte, die auch mit dem Schlusspunkt geblieben ist. Tolle Band, kreative Band, empfehlenswerte Band!



Anspieltipps: Miliz vor Ort, Cortextrouble, Über dem Abfluss