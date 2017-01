Satte Kost für aufgeschlossene Ohren.

HIDDEN TIMBRE ist eine der dienstälteren deutschen Prog-Bands und hat doch nie den Status von RPWL, SUBSIGNAL oder SYLVAN erreicht. Dabei sind die Herren aus Gera ebenso facettenreich unterwegs wie die Genre-Granden und alleine an der Qualität der Musik wird es bisher auch nicht gelegen haben. Mit "Odyssey MMXVI" ist nun das offiziell fünfte Album der Band veröffentlicht, das nach dem Klassik-Crossover "Hereafter" (2009) den Weg des bisher letzten Albums "Triangulation" (2013) konsequent fortsetzt. Die Verortung im Feld zwischen DREAM THEATER, RUSH oder THE GATHERING ist schon längst nicht mehr aktuell, da HIDDEN TIMBRE stärker als viele andere Prog-Bands mit der Zeit geht und moderne Klänge in sperrige Arrangements kleidet.

"Odyssey MMXVI" ist ein sehr hartes Prog-Metal-Album mit eruptiven Momente, wie man sie eher im Djent oder Core vermuten würde. Dennoch treffen die derben Riff-Attacken auf FLOYDsche Leichtigkeit und entzerrende Momente, die das Album nicht anstrengend werden lassen. Am besten verkörpert das der Song 'Scylla And Charybdis', der ebenso wie alle anderen Songs des Albums Motive der griechischen Mythologie thematisiert. Die ganz eigene Heldensaga führt HIDDEN TIMBRE durch so viele musikalische Metiers, dass niemand mit Scheuklappen an dieser Scheibe freude haben wird. Die Abwechslung inmitten dieses Ozeans an Einflüssen beschert aber denjenigen, die sich auch in der Moderne wohlfühlen, viele aufwühlende Stunden mit herrlich produzierter und teilweise waghalsig arrangierter Musik.

Kritik an diesem Album muss man bewusst suchen, denn bei 62 Minuten Spielzeit gibt es quasi keine Längen oder schlechten Songs. Was für meinen Geschmack höhere Weihen verhindert, sind die Vocals von Sänger Ronny Uhlemann, der etwas zu oft ins Repertoire der alternativen Metal-Genres greift und die proggigen Songs etwas zu stark mit NuMetal-Farbe bemalt. Davon einmal abgesehen, sollte jeder aufgeschlossene Prog-Fan zumindest die Auskopplung des besten Songs des Albums bei Youtube ansehen und -hören.