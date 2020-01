Auch auf Solopfaden gut unterwegs

Dass Marko (Marco) Hietala ein umtriebiges Kerlchen ist, ist ja bekannt. Dass er ein hervorragender Bassmann ist, ebenso. Nun ja, singen kann er auch, was lag da näher, als mal eine Soloplatte zu produzieren, da man ja leider von seiner Band TAROT schon länger nichts mehr hört. Aber gut, NIGHTWISH hat eben Vorrang, umso schöner, dass er uns jetzt mit "Pyre Of The Black Heart" zeigt, was er so drauf hat. Die Platte ist übrigens letztes Jahr unter dem Titel "Mustan Sydämen Rovio" schon auf finnisch erschienen.



Was erwartet uns nun musikalisch? Eine wunderbare Mischung aus klassischem Rock, Metal, Balladen und Songs mit "Ohrwurmmitsingrefrains". Gleich der Opener 'Stones' ist ein solcher (und würde auch perfekt zu NIGHTWISH passen). 'Voice Of My Father' ist eine gefühlvolle Ballade, untermalt von Keyboardklängen und schon einmal ein wenig Gänsehaut erzeugend. 'Star, Sand And Shadow' beginnt mit viel Synthesizer und hat einen ganz leichten orientalischen Touch, kommt aber durchaus rockig daher. Die nächsten drei Stücke fallen wieder eher in die Kategorie "wir lassen etwas langsamer aber mächtig angehen", wobei besonders bei 'For You' Marko stimmlich toll rüberkommt und sich wieder die schon erwähnte Gänsehaut breitmacht. Ich habe es schon immer gemocht, wenn er singt – das geht wirklich unter die Haut. Die Gitarrenarbeit gegen Ende hat schon fast etwas PINK FLOYD mäßiges... 'I Am The Way' lässt bei mir streckenweise Bilder von weiten Prärien, Büffelherden und Indianern aufkommen, was vielleicht am Drumming liegen mag. Kopfkino halt. Damit wir nicht etwa schwermütig werden, holt uns der fetzige Kracher 'Runner Of The Railways' direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und lässt uns das Tanzbein schwingen. Dabei darf ein bisschen Nostalgie in Form einer Hammond Orgel nicht fehlen, wie auch bei 'Death March For Freedom', das in dieselbe Kerbe schlägt und das ein Drumming hat, das sich im Gehirn festsetzt. Mit dem melancholischen 'I Dream' kann man noch einmal die facettenreiche, kraftvolle Stimme von Marko auf sich wirken lassen, bevor die Ballade 'Truth Shall Set You Free' die Scheibe abschließt.



"Pyre Of The Black Heart" ist eine gelungene Scheibe, die einmal mehr das gewaltige Potential und die immense Kreativität von Marko Hietala zeigt.



Anspieltipps: Stones, Voice Of My Father, Runner Of The Railways