Der nächste Tipp aus Australien.

Wann immer ich mich mal wieder aufmache, um im australischen Untergrund nach Bands zu suchen, bin ich erfolgreich. Die nächste Entdeckung hört auf den Namen HIGHVIEW, die mir ins Auge fiel, weil sie letzten Monat bei einem Gig im Vorprogramm von COG auftrat. HIGHVIEW ist ein Quintett aus Canberra, die mit "Aftermind" just ihre zweite EP veröffentlicht hat, nachdem im letzten Jahr "Take Your Time" erschien.



Natürlich wurde da schnell ein Lauschangriff unternommen und die neue Single 'Simple Life' rannte dann auch bei mir gleich offene Türen ein. Moderner, kräftiger Rock mit markanter Stimme und ebensolchem Gitarrenspiel. Das Saitenspiel ist dabei durchaus mal leicht djentig-verschachtelt, wird dabei aber eher subtil im Hintergrund gehalten und hat damit nicht die Dominanz wie bei PERIPHERY, TESSERACT oder CIRCLES. Es ist eher wie bei CALIGULA'S HORSE, auch wenn der Vergleich insgesamt nicht wirklich passt, weil HIGHVIEW sehr viel direkter und eingängiger als all diese Bands ist. Es ist eher Modern Rock mit leicht progressiver Schlagseite als wirklich Progressive Rock zu sein. Ja, die Kollegen von COLIBRIUM kommen dem Sound von HIGHVIEW vielleicht sogar noch am nächsten.



Neben der famosen Gitarrenarbeit von Chris Krajacic und Matt Kendrick, ist es vor allem Sänger Matt Faulkner, der die EP auf das nächste Level hievt. Immer wieder schafft er es feine Refrains mit seiner charakterstarken Stimme vorzutragen. Mich erinnert Matt dabei manchmal an eine sanftere Version von David Draiman (DISTURBED), gerade bei 'Simple Life', was absolut als Kompliment gemeint ist.



Als Anspieltipps sollen - neben 'Simple Life' - vor allem die herrlich eingängigen 'We Can Start' und 'Animal' herhalten. Aber im Grunde könnt ihr euch auf Bandcamp selbst ein Bild machen und wem der Sound der Band gefällt, macht bei den sehr freundlichen Preisen (ein australischer Dollar für den Download, fünf australische Dollar für die CD) nichts falsch, hier digital oder physisch zuzuschlagen. Die Schwaben unter euch können aber auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen, wo wir drei Mal beide EPs der Band verlosen. Es lohnt sich. So oder so.