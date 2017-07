Retro-Rock: Wer will noch mal, wer hat noch nicht?

So richtig schlechte Vertreter habe ich in dem großen See der Retro-Rock-Bands noch nicht gefunden. Der auf alt getrimmte Stil macht mich einfach an. Und trotzdem gibt es doch recht wenige Bands, die mich hier noch völlig vom Hocker reißen.



In dieser Hinsicht ist dann auch HIGH BRIAN ein recht typischer Genre-Vertreter. Musikalisch irgendwo zwischen KADAVAR, RIVAL SONS und den leicht psychedelischen Vertretern wie AMPLIFIER, macht HIGH BRIAN einen ziemlich guten, wenn auch auf den ersten Hör etwas unspektakulären Job. Highlights kristallisieren sich dann nach intensiverer Beschallung heraus. So entführen ein hitziger Rhythmus und treibende Psych & Stoner-Riffs 'The Sun & I' tatsächlich auf einen heißen Stern oder Wüstenplaneten. Das 'Surrealistic Pillow' verortet sich noch mehr in den verdrogten End-Sechzigern. Daneben wird auch manchmal hart und straight gerockt oder aber soft gebluest und so hat "Hi Brain" alles, was ein gutes, kurzweiliges Rock-Alben ausmacht.



Und trotzdem lege ich am Ende lieber KADAVAR oder RIVAL SONS auf. Diese Bands haben eben doch noch noch einen ganz besonderen Twist, der HIGH BRIAN (noch) ein wenig fehlt. Vielleicht liegt es am Gesang, der meines Erachtens gut genug ist, um sich nicht - wie allzu oft auf dem Album - hinter Effekten zu verstecken. Da jedoch "Hi Brain" das Debüt einer noch jungen Band ist, sehe ich hier viel Potential, was allein schon der Abschluss-Track 'Time' beweist. Sich absetzen von der Masse muss nun allerdings die Devise sein.