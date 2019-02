<div>Absolut solides episches Edelstahl</div>

Nein, das schönste Cover hat HIGH COUNCIL für "Held In Contempt" sicherlich nicht gewählt. Und es sind auch nicht die pikantesten musikalischen Leckerbissen, die das Quartett auf seiner ersten Full-Length platziert hat. Allerdings wird jeder US-Metal-Liebhaber auf Dauer dennoch etwas an den sechs frischen Stücken der Truppe aus New Jersey finden können, denn je weiter man in die Welt dieser Songs abtaucht, desto besser erschließen sich auch die Melodien, die HIGH COUNCIL für den insgesamt bereits fünften Release vorgesehen hat. Und auch wenn die durchaus vielseitige Scheibe nicht mit einer Masse an markanten Hooklines aufwartet: Irgendetwas hat "Held In Contempt" dennoch für sich.



Vor allem die Tatsache, dass die mittlerweile schon ganz erfahrenen Nordamerikaner nicht alles mit bombastischen Soundteppichen zukleistern, ist sofort ein Punkt, der angenehm auffällt und auch gerne nachhaltig bewertet werden darf. HIGH COUNCIL versucht mit anderen Mitteln, voluminöse Sounds zu kreieren, und auch wenn die Produktion nicht ganz so fett ist, kann man in Nummern wie 'Final Entry' und 'Stormchaser' definitiv spüren, dass die Band ein gutes Gespür für epische Classic-Metal-Arrangements hat, die gerne auch mal auf Tuchfühlung mit den letzten Alben aus dem JAG PANZER-Katalog gehen.



Nichtsdestotrotz, man wird es vermutlich gemerkt haben, bleibt die Euphorie fürs Erste gebremst, weil die ganz großen Kompositionen auf "Held In Contempt" nicht zu finden sind. Doch die Scheibe ist solide, ein bisschen eigenwillig, niemals aufgebläht und zuletzt von einer überzeugenden Performance veredelt. Die halbe Miete ist somit auch eingefahren; den Restbetrag muss sich die Band künftig noch erarbeiten - aber zuzutrauen ist es ihr allemal!



Anspieltipps: Final Entry, Stormchaser