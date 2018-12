Hochenergetischer Doom-/Sludge-/Heavy-Mix.

Schon einige Zeit auf dem Markt ist "Electric Messiah", das neue Album von HIGH ON FIRE. Ich kenne die Band erst seit dem direkten Vorgänger "Luminiferous", den ich ziemlich stark fand. Daher hatte ich definitiv eine gewisse Erwartungshaltung. Das sehr ansehnliche Artwork half zudem. Das wäre sicher ein geniales Shirtmotiv!



Wenig überraschend gibt es hochenergetischen Heavy Metal irgendwo zwischen Doom und Sludge, aber ohne diese massive Langsamkeit. HIGH ON FIRE rockt, ist böse und intensiv. Als echten Doom kann ich die Band nicht sehen. Die Vocals finde ich zwar gemein, manchmal aber auch etwas eindimensional. Da wäre etwas mehr Abwechslung vielleicht stark - und für mich reicht es deshalb auch nicht ganz für 8 Punkte. Dafür kann die Band mit sehr fetten und abwechslungsreichen Riffs punkten. Auch vor langen Tracks macht HIGH ON FIRE nicht halt und knackt je einmal die neun und zehn Minuten. Dass es auch in diesen Songs nicht langweilig wird, rechne ich der Truppe hoch an. Klar müssen Prog-Bands auf diese Distanz überzeugen, aber ELECTRIC MESSIAH ist jetzt musikalisch nicht im klassisch-abwechslungsreichen Bereich unterwegs.



Ich glaube, dass Fans der letzten Alben bedenkenlos zugreifen können. Hier wird das weitergeführt, was schon gelungen ist, zwar ohne nennenswerte Experimente, aber auch ohne Eintönigkeit. Auch Fans von Doom und Heavy Metal sollten (endlich?) mal HIGH ON FIRE antesten. Ich glaube, manche lassen sich durch das Wort "Sludge" ein wenig verunsichern und denken, dass die Truppe nicht in ihr Beuteschema passt. Wer am "Hammer Of Doom"-Festival umherstreunt, dürfte aber auch HIGH ON FIRE etwas abgewinnen können.



Anspieltipps: Steps Of The Ziggurat, Electric Messiah.