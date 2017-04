Ein Mann und sein Drum Pad!

Ein Multiinstrumentalist, der nur am Schlagzeug arbeitet? GABRIEL HILBERT scheint hieran jedenfalls Gefallen gefunden zu haben. Nachdem sich der französische Songwriter einige Jahre als Gastmusiker in unterschiedlichen Prog/Jazz-Acts verdingte, ist er mittlerweile solo unterwegs und erforscht die Welt der Drum-Samples. Mit einem Drum Pad bewaffnet kreiert er die wildesten Sounds, schafft es dabei aber tatsächlich, auch in atmosphärischer Hinsicht einige Türen zu öffnen.



Die Arbeiten auf seinem aktuellen Werk sind aber dennoch ziemlich befremdlich. "Abducté" reist von einem beklemmenden Szenario ins nächste, kreist durch Ambient-Sphären und Avantgarde-Welten, ist aber wegen seiner sehr forschen Rhythmusarbeit immerzu lebendig und in manchen Phasen sogar sehr kompakt. Nummern wie 'Guirlandes' und 'Pianoté' begeistern mit total ausgefallenen Soundscapes und wildem Drumming, offenbaren aber gerade aus kreativer Sicht viele innovative Gedanken, weil Hilbert sich sehr schnell als Meister des ausgefallenen Samplings herausstellt. Das jazzige 'Inertie' schließt daran an und erfreut sich sogar kurzer melodischer Fragmente, bevor 'Nimbus' im Schlussspurt noch einmal alle Reserven bündelt und als Weirdo-Finish vollends überzeugt.



"Abducté" ist sicherlich kein Album, das man sich auf dem Weg zur Arbeit oder bei angenehmem Grillwetter auf der Veranda anhört, aber es ist eine Platte, deren extreme Visionen Beifall verlangen und die man im Nachgang noch intensiver erleben möchte. Bitte mehr davon!



Anspieltipps: Guirlandes, Inertie