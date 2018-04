Heathen Folk mit epischem Female-Fronted-Vorbau

HILDR VALKYRIE ist das Brainchild einer griechischen Musikerin, die sich irgendwann entschieden hat, ihre Ideen im Alleingang umzusetzen und sich lediglich bei der technischen Untermalung unter die Arme greifen zu lassen - denn an den Instrumenten ist die gute Dame nicht ganz so fit wie mit ihrer vielseitigen Stimme. Dass die Sache daher auch nur als Soloprojekt läuft, unterstreicht lediglich den Umstand, dass vorerst keine Live-Auftritte geplant sind. Doch gerade das ist angesichts der kreativen Kraft, die hinter diesem Pagan/Viking/Heathen-Outfit steckt arg bedauerlich. Die meisten Female-Fronted-Kapellen steckt HILDR VALKYRIE nämlich locker in die Tasche.



Der entscheidende Unterschied ist indes ein ganz schlichter: Das Material der hellenischen Songschreiberin klingt authentisch, auch wenn es durch viel Keyboard-Pomp und bombastische Arrangements ähnlich ausladend gestaltet wird wie die meisten Scheiben des Genres. Aber "Revealing The Heathen Sun", das zweite Werk des Bandprojekts, geht weiter als die Gothic-affinen Trällereien an anderer Stelle. Die Frontdame hat sich einige Gäste ins Studio geholt, die die Szenerie mit der nötigen Heavyness ausstatten, sei es nun durch Konter-Growls oder schlichtweg aggressives Riffing, das sich immer wieder an die Anfänge der Viking-Szene heranpirscht. An anderer Stelle kreiert HILDR VALKYRIE mächtig aufgeblähte Epen mit Schamanen-haften Gesängen, bei denen der dicke Background aber überhaupt nicht störend auffällt - denn die bereits erwähnte Authentizität erstickt jeden Anflug von Kitsch schon im Keim und macht auch vergleichsweise unspektakuläre Stücke wie 'My Oath' und 'Summoning The Heathen Fire' zu Garanten für monumentale Unterhaltung.



Zuletzt muss ich zugestehen, dass Alben wie "Revealing The Heathen Sun" eigentlich gar nicht in mein persönliches Beuteschema passen und mich der gesamte Female-Fronted-Stoff zunehmend stärker langweilt. HILDR VALKYRIE schafft es allerdings, einen gewissen Bann zu brechen und mit vielfältigen Ansätzen zu überzeugen. So darf epischer Folk Metal mit weiblichem Gesang gerne immer klingen!



Anspieltipps: Final Blot, Sayings Of The Higher One, An Ode To All Father Odhinn