Eine wundervolle Prog-Scheibe mit viel zu raschem Ende!

Es ist so schade, dass sich HIMMELLEGEME momentan noch auf keinen etas klarer definierten musikalischen Konsens einigen kann. Die norwegischen Prog-Rocker verstehen es nahezu perfekt, minimalistische Arrangements mit feinen Independent-Rock-Einsprengseln zu füllen, eine wirklich magische, ja wirklich unbeschreibliche Atmosphäre zu kreieren, herrliche Harmonien zu erzeugen und letztendlich doch immer wieder auf den Punkt zu kommen, der irgendwo zwischen psychedelischen Symphonic Rock und völlig befreitem, melodischem Modern Rock zu suchen ist.



Auf ihrem aktuellen Album haben die Nordeuropäer einige regelrecht bezaubernde Melodien verewigt, die trotz ihrer stillen Aufarbeitung danach schreien, von der MARILLION-Fangemeinde wahrgenommen zu werden, die dem RADIOHEAD-Zugewandten eine gezielter Einladung schicken, der PORCUPINE TREE-Gemeinde ein paar Leckerbissen reichen und auch Liebhaber von THE PINEAPPLE THIEF eine weitere Möglichkeit geben, die Wartezeiten zwischen den jeweiligen Releases mit hochwertigem Stoff zu überbrücken. Und dennoch schenkt HIMMELLEGEME der versammelten Hörerschaft nicht mehr als 37 Minuten Material und verabschiedet sich just in dem Moment, in dem die Platte zum ersten Mal so richtig heiß gelaufen ist.



Die Kürze der Zeit ist schließlich auch das einzige Kriterium, das man nicht kommentarlos hinnehmen kann. HIMMELLEGEME könnte sich ruhig etwas mehr Raum zugestehen, um den tollen Ideen noch größere Entfaltungsmöglichkeiten zuzugestehen. Denn wer mit so viel Talent um die Ecke biegt und aus dem Nichts ein so schönes Album einspielen kann, der sollte auch die quantitativen Streitfragen problemlos lösen können. Aber solange die qualitativen Aspekte versöhnlich stimmen, ist das vielleicht auch nur zweitrangig...



Anspieltipps: Kyss Mine Blodige Honder, Breathe In The Air Like It's Fire, Myth Of Earth