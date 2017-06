Ein großer Künstler, aber ein durchschnittlicher Musiker!

Bevor Oliver Lonien als Tattookünstler richtig durchstartete, verdiente er sich nebenbei schon ein paar Brötchen als Schlagwerker verschiedener Punk- und Death-Metal-Combos. Inzwischen hat der vollkörperbemalte Fernsehstar seine eigene TV-Show und ist deutschlandweit für seine ausgefallenen Designs gefragt. Doch das Musikbusiness hat Lonien nie so ganz losgelassen.



Inspiriert von den politischen Alben der 90er hat er schließlich seine eigene Band HIOB AD gegründet, die er nicht nur als kreatives Betätigungsfeld in musikalischer Mission betrachtet, sondern auch als Forum für verschiedene Statements im Hinblick auf die heutige Politik.

Wer nun jedoch einen wütenden Befreiungsschlag mit entsprechender Message erwartet, wird schwer enttäuscht. Lonien, der nahezu alle Instrumente eingespielt hat, bevor seine Kollegen zum Line-up stießen, schwelgt in grungiger Lethargie, nuschelt seine Texte ins Mikro und kreiert ein geradezu elegisches Werk, dessen nicht existenter Spannungsaufbau schnell dazu führt, dass die ganze Sache der Langeweile zum Opfer fällt. Alle 14 Nummern haben den gleichen lahmen Beat, produzieren die gleiche uninspiriert erscheinende Melancholie und bieten die gleiche einschläfernde Gesangsperformance, so dass man "Iron Skies" schon zur Mitte des Albums der Skip-Taste übergeben möchte.



Doch auch das Mehr an Geduld wird nicht belohnt, denn bis zum Ende schleppen sich HIOB AD durch eine ziemlich müde Variante des Alternative Rocks und verlieren sich zunehmend in der absoluten Orientierungslosigkeit des Songwritings. Vielleicht sollte Lonien doch besser bei den Tattoos bleiben, denn der Kontrast zwischen seinem Schaffen als Designer und seinen hier gezeigten Fähigkeiten als Songwriter ist schlichtweg riesengroß! "Iron Skies" kann die Erartungen an den Künstler jedenfalls bei weitem nicht erfüllen!