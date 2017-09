Chaos um des Chaos' Willen?

Wenn man lediglich 20 Minuten Zeit hat, einen ersten Eindruck zu platzieren, ohne sich dabei stilistisch limitieren zu wollen, muss man schon Gewaltiges auftischen, damit dieser Eindruck auch ein langfristig bleeibender ist. HIRAKI aus dem dänischen Aarhus hat sich von derlei Anforderungen aber scheinbar nicht aus der Ruhe bringen lassen - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn zwischen den noisigen Attacken, die auf "Modern Genes" von Zeit zu Zeit nach Luft schnappen, hat die Band einige experimentelle, dezent elektronische Parts gepackt, ein paar Samples eingebaut und auch mal mit Industrial-tauglichem Sprechgesang gearbeitet. Zu viel Stoff für so wenig Zeit?



Nun, eine gewisse Überforderung halsen die Dänen ihrem Publikum schon auf, unter anderem weil die Wechsel zwischen überfallartigen Lärmoffensiven, vermeintlich introvertierten Ruhefeldern und wiederkehrender, fast grindiger Mathcore-Präsenz selbst geschulten Ohren einiges abverlangt. Allerdings sind die sieben neuen Stücke bestens durchkalkuliert und kein wild zusammengewürfelter Klanghappen, der nur nach Extremen Ausschau hält. 'The Idealist' demonstriert die Aggressionen, die zweifellos in HIRAKI stecken, 'Dk2020' zeichnet einige gewagte, aber doch angenehme Kontraste, und in 'Metacoma' und 'Brusque' generiert die Band in kürzester Zeit Spannungsbögen, deren Auflösung erwatungsgemäß explosiv ist - oder auch nicht. Denn das Überraschungsmoment hat HIRAKI auf seiner Seite, und das ist bei einer Platte, die man bestenfalls als EP wahrnimmt, eine bemerkenswerte Leistung, die musikalisch ebenfalls durch interessantes Material unterlegt wird.



THE DILLINGER ESCAPE PLAN wird bald Geschichte sein; "Modern Genes" ist eine brauchbare Bewerbung für die Nachfolge!



Anspieltipps: Dk2020, The Idealist