Mit Vollgas durch die Wüste.

Der kanadische Vierer HITMAN beschreibt seine Musik als Stoner Rock. Wer allerdings bei Stoner eher an einen gemütlich rumpelnden und rauschenden Wüstensound denkt, wird hier eine Überraschung erleben. Die Band präsentiert auf ihrer neuen EP "The Offering: Side 1" Musik mit den typisch verzerrten Gitarren, die aber gleichzeitig mächtig nach vorne rockt und rifft.

In gerade einmal zwei Minuten donnert 'Curtain Call' durch die Boxen und macht mit wuchtigen Riffs, einem drückenden Bass und kesselnden Trommeln gleich zum Einstieg eine klare Ansage. Und dann geht's richtig los: Das Riffmonster 'Under The Weight' übt auf den Hörer fast einen Headbangzwang aus, der auch nicht nachlässt, wenn phasenweise das Tempo gedrosselt wird. Ein ungeheuer dichter Sound, die Parallelität von Gitarre und Bass, hinter dem das Schlagzeug virtuos vermöbelt wird - die Jungs haben bestimmt jede Menge BLACK SABBATH gehört. A propos SABBATH: 'Nero' wuchtet ebenso, ist aber etwas melodischer und punktet mit seinen Instrumentalparts. Erst das finale 'Enchanted Wizard / Hail The Outro' geht etwas langsamer, aber nicht minder heavy zur Sache und serviert zwischendurch ein nettes Gitarrensolo.

"The Offering: Side 1" lässt einen mit zufriedenem Grinsen und gestärkter Nackenmuskulatur zurück. Mit dem Stoff ließe man sich auch einen Langspieler gefallen. Die EP ist über das Bandcamp von HITMAN zu beziehen. "The Offering: Side 2" ist für 2019 angekündigt.