Äußerst empfehlenswert für Liebhaber rasant dargebotener Twin-Gitarrenduelle.

Es sind genau solche Veröffentlichungen wie "Twist Of Fate" aus dem Hause HITTEN, die mich in schöner Regelmäßigkeit mit unbändiger Spielfreude und jeder Menge Herzblut direkt aus dem Stand zu begeistern wissen und mir damit immer wieder aufzeigen, welche Faszination unsere Lieblingsmusik auch nach all den Jahrzehnten in der Lage ist auszuüben. Vielen jüngeren Bands aus aller Herren Länder, wie beispielsweise den Schweden AMBUSH, HAUNT aus den USA, BLACKSLASH aus Deutschland oder den Kanadiern STRIKER gelingt es scheinbar mühelos, die ursprüngliche Heavy-Metal-DNS genauso vielseitig und frisch ins hier und jetzt zu transportieren wie es die Bands damals taten. Blickt man zurück auf diese einzigartige Historie, die unsere Musik zweifelsohne aufzuweisen hat, macht es einen schon verdammt stolz, Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen.

Seit dem vor zwei Jahren erschienenen Vorgängeralbum "State Of Shock" gibt es im Hause HITTEN heuer zwei Besetzungswechsel zu vermelden. Zum einen bearbeitet nun ein gewisser John Synhx die Schlagzeugfelle und zum anderen präsentiert das aus der Nähe von Alicante stammende Quintett mit Alexx Panza einen neuen Shouter, der HITTEN mit seiner Stimme zu weitaus internationalerem Format verhilft. Auf musikalischer Ebene haben die Besetzungswechsel allerdings keinerlei Auswirkungen. Die jungen Spanier zelebrieren auch auf ihrem dritten "Make It Or Break It"-Album immer noch meist schnellen Heavy Metal alter Schule wie man ihn beispielsweise von JUDAS PRIEST, RIOT V oder FIFTH ANGEL kennt.

Die fünf Musiker präsentieren sich auf ihrer aktuellen Veröffentlichung in allen Belangen sichtlich gereift, woran das professionelle Mastering von Patrick W. Engel und die vielen Liveauftritte der letzten Jahre sicher nicht ganz unschuldig sind. HITTEN legt bei den neun Songs plus kurzem Zwischeninstrumental diesmal ein größeres Augenmerk auf ausgefeilte Refrains und setzt dabei vermehrt auf Gangshouts, ähnlich wie bei ihren Kollegen von STRIKER. Selbst der oftmals riskante Wechsel am Mikrofon wirkt sich nicht nachteilig, sondern äußerst positiv auf den Gesamtsound aus und verleiht HITTEN dadurch noch zusätzlich Professionalität. Alexx Panza ist aufgrund seiner unüberhörbar vorhandenen technischen Fähigkeiten variabler und ausdrucksstärker als sein Vorgänger. Er bewegt sich meist in den mittleren Tonlagen, brilliert aber zusätzlich bei seinen hohen Screams mit kraftvollerer Stimme und erinnert dabei an eine gelungene Mischung aus Jackie Slaughter von SKULL FIST und Michael Vescera.

Sollte die äußerst gewagte These, dass ein drittes Album einer Band maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, auch nur ein Fünkchen Wahrheit beinhalten, dürfen die Spanier schon mal den Champagner kalt stellen. Was nun noch fehlt ist eine direkt an die Veröffentlichung anschließende flächendeckende Europatour im Vorprogramm einer bereits etablierten Band. Klasse Album, welches ich mir wie bereits seine beiden Vorgänger dank High Roller Records als hochwertig aufgemachte Vinyl-Version in mein Regal stellen werde.