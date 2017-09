Zauberhafte Melodien

Antonio Boccellari beschreibt die jüngsten Entwicklungen seines Soloprojektes als kleine Meilensteine, die der italienische Multiinstrumentalist auch durchaus zu schätzen weiß. Immerhin ist es heutzutage nicht einfach, eine Instrumental-Combo ins Rennen zu schicken und das Publikum auch ohne jedweden Gesangsbeitrag zu erreichen.



Der Chefdenker bei HITWOOD hat jedoch gar nicht erst den Stress, dringend erfolgreich sein zu müssen. Seine Meilensteine bestehen aus der wachsenden Zahl der Supporter, die sich bei Bandcamp mit dem bisherigen Material des Künstlers eingedeckt haben - gratis wohlgemerkt, denn bis dato versteht sich Boccellari nicht als kommerziell ausgerichteter Musiker, wenngleich er definitiv das Talent mitbringt, sich in einem größeren Gefüge zu behaupten und als visionärer Komponist eine größere Fanbase zu erkämpfen.



Bis solche Gedanken aber konkrete Formen annehmen können, verwöhnt uns HITWOOD zunächst noch mit wunderschönen, melodischen, meist melancholischen Instrumentaltracks, wie man sie auf "As A Season Bloom" entdecken kann. Die vier Nummern der letzten EP bezaubern mit wunderschönen Harmonien, herrlichen Leadgitarren und ausgefallenen Arrangements und kommen niemals in die Bredouille, nicht mehr kreativ nachsetzen zu können. 'Awaked By A Winter Blast' beispielsweise unterlegt die Interessen für den melodischen Death Metal mit einem gewagten, temporeichen Start, wohingegen 'Catch The Autumn Scent' einen treffenden Kontrast zeichnet, der von Melancholie getrieben wird.



Die Spanne der Ideen ist breit, die endgültige Umsetzung aber dennoch stimmig und homogen. Erstaunlicherweise ist Boccellari derweil ruhelos und in seinem Verlangen, neuen Stoff zu veröffentlichen, wesentlich hektischer als die Sounds, die er produziert. Inzwichen hat HITWOOD mit "Detriti" nämlich schon eine weitere EP rausgegeben, die nahtlos an das tolle Material von "As A Season Bloom" anknüpft. Daher schnell den Streaming-Dienst bedienen und das Teil besorgen. Oder direkt beide...



Anspieltipps: A Spring Glare When Green Shine The Brightest, Catch The Autumn Scent