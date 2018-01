Dreckiger Proto-Punk der Marke VOIVOD

Als HIVE 2015 so richtig durchstarten wollte, spielte die Band gleich mal drei Demos ein, gefolgt von einer EP im vergangenen Jahr, die jedoch genauso wenig Beachtung fand wie die drei vorherigen Releases. Aufgeben wollen die Jungs aus Calgary jedoch nicht, und das ist auch gut so, denn so ruppig und dreckig ihr Material auch sein mag, so eindringlich sind sie am Ende dann auch, die acht Stücke von "Fights The Reds". Und wenn HIVE mit dem frischen Material zumindest eines deutlich bewies, dann, dass ihre Landsmänner von VOIVOD um die direkten Nachkommen keine Sorge haben müssen. HIVE hat den Thron der Legende nämlich längst im Blick.

Damit gleichzusetzen ist auch eine gewisse Unkonventionalität im Songwriting, die "Fights The Reds" zu einem ziemlich zerfahrenen, irgendwie aber doch sehr spannenden Unterfangen macht. Die Band legt los wie die Feuerwehr und lässt auf der A-Seite des aktuellen Werkes mal richtig fies den Punk raus. Old-School-Thrash-Salven paaren sich in Songs wie 'Feminist Slut' und 'Pissing In The Graveyard' mit gemeinen Hardcore-Attacken, und mittendrin stehen die drei Rotzlöffel von HIVE und pöbeln mit spürbarer Freude einmal durch die komplette Umgebung. Doch dann folgt der Schock, denn HIVE will sich nicht auf den primitiven musikalischen Urinstinkt der ersten fünf Nummern von "Fights The Reds" begrenzen lassen. Die B-Seite wartet urplöttzlich mit doomigen Sludge-Gitarren auf, orientiert sich am Proto-Sound der besagten Vorbilder und zeigt letztendlich eine ganz andere Seite dieser Band, die zwar bei weitem nicht so spontan ist, mit ihrem leicht industrialisierten Gemisch jedoch auch anderweitig mächtig Alarm macht - auch wenn der hintere Teil der Platte wesentlich schwerer zugänglich ist.

"Fights The Reds" ist so oder so eine echte Herausforderung, manchmal angenehm rotzig, dann aber auch gerne mal provokativ verkopft. VOIVOD-Liebhaber werden ihre Freunde an den Jungs aus Calgary haben. Und wer KILLING JOKE ebenso schätzt, sollte auch mal reinhören. Strange aber cool!

Anspieltipps: Feminist Slut, Fighting The Reds, Night Soil Man