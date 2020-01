Vertraut, nicht ungewöhnlich und doch minimal anders!

Mit diesem noch relativ jungen tschechischen Black-Metal-Outfit wird künftig sicherlich noch zu rechnen sein - zumindest wenn man vom selbst betitelten Debüt der Truppe aus Prag ausgeht: "Hnus Umírající" bewegt sich fortlaufend im melodischen Teil des Genres und bemüht sich um hymnische, gleichzeitig aber auch recht aggressive Sounds und folgt damit der prä-symphonischen Bewegung aus dem hohen Norden, deren Ursprung irgendwo Mitte der 90er zu verorten ist.

Doch von irgendwelchen Vorbildern oder Idolen will die Band eigentlich gar nicht viel wissen, da sie über weite Strecken ihr eigenes Süppchen kocht und mit Zutaten füllt, die zwar sicherlich nicht außergewöhnlich sind, die man aber eben auch nicht zwangsläufig in den Gerichten all der namhaften oder hinlänglich gefeierten großen Acts suchen muss. Vor allem die relativ dominanten Leads sind hier eines von vielen Indizien dafür, dass HNUS UMÍRAJÍCÍ bemüht ist, aus dem Sammelsurium melodischer Tracks etwas eigenes zu kreieren und auch ein gewisses Maß an Individualität zu garantieren, ohne dabei zu weit vom Kurs abzukommen. Dass flottere Nummern wie 'Dogma' und 'Život Jde Dá' nichtsdestotrotz vertrauenswürdig klingen, lässt sich dennoch nicht vermeiden, geht aber völlig in Ordnung, weil die handwerklichen und kompositorischen Fertigkeiten hier in vollem Maße gegeben sind und die Band mit Verstand und Herzblut an die Sache herangeht.

Schlussendlich muss HNUS UMÍRAJÍCÍ zwar sicherlich in die Nähe bekannter Schubladen geschoben werden, es muss aber trotz allem betont werden, dass die Tschechen von reinem Copy & Paste weit entfernt sind. Es sind klitzekleine, aber doch markante Charakteristika, die sich im relativ dynamischen Output dieser talentierten Truppe durchsetzen und "Hnus Umírající" zu einer Empfehlung für alldiejenigen verhelfen, die basischen, melodischen Black Metal von der Pike auf schätzen. Nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches, sondern einfach nur angenehm überzeugender Finsterstoff!