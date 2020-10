Costa Rica kommt mit Verve und Mitsingfaktor!

Das norddeutsche Label Ragnarök Records hat schon häufig bewiesen, dass man in Sachen Thrash eine Top-Adresse ist, aber mit dem neuen Album der Mittelmerikaner HÖWLER hat man sich ein neues Highlight in den Label-Stall geholt. Finde ich zumindest, der ich meinen Thrash nämlich gerne mit einem ordentlichen Sänger habe. Wie bei einigen anderen Stilen ist das für mich der entscheidende Faktor. HÖWLER setzt diesbezüglich und auch im ganzen Sound auf die Achtziger Jahre, die goldene Phase des US-Thrash, und ist ein echter Tipp für Freunde des gepflegten, aggressiven Hirnverknotens.

HÖWLER stammt aus Costa Rica. Das habe ich in der letzten Zeit des Öfteren gehört. Wie es scheint, formt sich da eine beachtliche lokale Szene, die zum Sprung über die Landesgrenzen ansetzt. HÖWLER hat bereits zwei Longplayer und verschiedene Kurzformate veröffentlicht, aber bislang nur digital. Doch mit "No More Circus" kann man nun endlich einen echten Tonträger in der Hand halten, der mit acht Stücken die beachtliche Spielzeit von fast 44 Minuten aufweist. Das deutet bereits die Abwechslung der Stücke an und ist gepaart mit dem Selbstvertrauen, auch mal den Pfad des typischen Thrash-Sounds zu verlassen, wie in 'Behind The Green Mask'. Ein schlagendes Argument, das vorliegende Album unbedingt anzutesten. Der Ansatz erinnert mich unweigerlich an METALLICA der ausgehenden Achtziger. Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass sich einer der Musiker mit einem "Master Of Puppets"-Shirt ablichten ließ.