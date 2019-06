Einfach schöne Rockmusik!

Die aus Queens in den USA stammende Band wurde 2009 von Sänger und Gitarrist Mike Montali sowie Leadgitarrist Jonathan Bonilla ins Leben gerufen. Neben den beiden Gründern gehören Adam Bock an den Keyboards und Schlagzeuger Andrew Zehnal zur aktuellen Besetzung. Benannt hat man sich nach dem Bob Dylan-Song 'The Ballad Of Hollis Brown'. Seine musikalischen Wurzeln hat das Quartett im Rock der 60er und 70er Jahre. Und so abwechslungsreich die Musik dieser Zeit war, so abwechslungsreich ist auch das neue Album "Ozone Park" geworden.



Eingepackt in einen modernen zeitgemäßen Sound werden uns von HOLLIS BROWN insgesamt neun Songs plus einem kurzen Synthie-Intro präsentiert, die ein großes musikalisches Spektrum abdecken, soll heißen in eine Schublade wollen sich die Vier keinesfalls stecken lassen. Selbst bezeichnen sie sich ja, selbstbewusst wie sie sind, als die letzte große amerikanische Rockband. Das mag sich zwar im ersten Augenblick ziemlich dick aufgetragen anhören, aber je mehr man sich mit "Ozone Park" beschäftigt und umso mehr man sich auf die Musik einlässt, desto mehr ergibt diese Aussage einen Sinn. HOLLIS BROWN gelingt es die vielfältige Schönheit amerikanisch geprägter Rockmusik auf einem einzigen Album zu vereinen. Dabei spreche ich allerdings nicht vom harten Rock, denn so richtig verzerrte Gitarren sind hier Mangelware. Diese kommen nur in 'Bad Mistakes' zum Zuge, der quasi Hard Rock-Nummer auf Ozone Park. Das Eröffnungsstück 'Blood From A Stone' hat einen wundervollen funkigen Groove. 'Stubborn Man' besitzt eine leicht bluesige Note und 'She Don‘t Love Me Now' hat gewisse Countryanteile. Dazu gesellt sich dann noch eine bisschen Indie Rock, im Stil der Briten STEREOPHONICS ('The Way She Does'). Dies ist jetzt nur mal ein kleiner Auszug aus dem Soundkosmos von HOLLIS BROWN und das was ich so herausgehört habe. Denn bei jedem Durchlauf kann man neue Nuancen an Einflüssen ausmachen, manche offensichtlicher, andere weniger. Wobei jeder mit Sicherheit je nach eigener musikalischer Präferenz zu teilweise unterschiedlichen Ergebnissen kommen wird.



Was sich wie eine ziemlich wilde Mischung anhört, funktioniert aber in seiner Gesamtheit überraschend gut. Was auch daran liegen dürfte, dass sich das Quartett eben diese vielfältigen Einflüsse zu eigen gemacht hat und daraus so etwas wie einen typischen unverkennbaren HOLLIS BROWN-Sound kreiert hat.



Anspieltipps: Blood From A Stone, Do Me Right, Someday Soon