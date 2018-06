Elektronischer Eskapismus.

"Elektronische Musik" ist nichts für metallische Ohren? Ich finde, diese These ist Quatsch. Die meisten von uns sind hörtechnisch sehr aufgeschlossen. Und der Begriff "Elektronische Musik" ist sicherlich ähnlich weit gefächert wie "Rock". Da gibt es wohl genauso viele Perlen wie Ausschuss, nur kommen wir eben zu selten damit in Berührung, um dies beurteilen zu können. Hin und wieder wird man aber doch mit solch scheinbar artfremden Zeugs wie HOLLYWOOD BURNS bemustert, und zumindest mir fällt eine solche Überraschung meist positiv ins Ohr.



Hinter HOLLYWOOD BURNS steckt der französische Produzent Emeric Levardon. Hauptamtlich komponiert er orchestrale Film-Musik für Nolive-TV. Dieser Aspekt ist schon einmal eine wichtige Säule für HOLLYWOOD BURNS, denn symphonische Elemente tauchen bei "Invaders" immer wieder auf. Die zweite Säule sind stark an den 80ern orientierte Synth-Pop- und Synth-Wave-Sounds. Die Beats sind immer sehr tanzbar und viele Melodien gehen sofort ins Ohr. Gerade Symphonic-Metal-Fans könnten hier einige Parallelen zu ihrem Lieblings-Genre finden.



Levardon staffiert seine Musik mit jeder Menge kleiner Details aus, so dass eine ganz eigene kleine Klangwelt entsteht, in der lange Zeit gar nicht auffällt, dass Gesang weitestgehend fehlt. Es fällt nicht schwer, sich eine Zugfahrt voller bewegter Bilder vorzustellen. Das können fremdartige urbane Landschaften sein, zu Science Fiction und Fantasy könnte die Musik ebenso passen. Selten jedoch wirkt die Musik bedrohlich. Aggressive Untertöne lassen einen allenfalls etwas vom Fester wegducken, die Neugier, was dort draußen so alles Wunderliches passiert, bleibt aber immer bestehen. Ihr seht, die Musik von HOLLYWOOD BURNS ist vor allem einmal eskapistisch und das bringt sie dann auch wieder ganz nah an das ran, was wir Metaller und Progger an unserer Musik zu lieben. Es gibt keine schlechten Genres, es gibt nur schlechte Musik. HOLLYWOOD BURNS mach definitiv Lust auf mehr Elektronisches.