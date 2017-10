Mit Swag und Gesellschaftskritik

Egal ob PAPA ROACH, LIMP BIZKIT und wie sie alle heißen mögen - Vergleiche mit Größen der Nu und Rap Metal Szene müssen sie sich schon lange nicht mehr gefallen lassen. Viel zu eigenständig sind sie geworden, die Kalifornier von HOLLYWOOD UNDEAD. Frisch, lässig und mit einer gehörigen Portion Coolness präsentieren sich die Jungs von der Westküste auf ihrem neuen Langspieler "Five" - eine Musik, die hörbar von der Heimat geprägt zu sein scheint. Erwiesen sich Jorel "J-Deg" Decker und seine Mitstreiter schon immer als Hip-Hop-affin, treiben die U.S.-Amerikaner es mit diesem Album auf die Spitze - denn rockigen, treibenden Nummern wie 'California Dreaming' stehen swaggende Songs wie 'Ghost Beach' mit Piano und Akustikgitarre im Intro entgegen, die vor Wehmut über "The City We knew" nur so triefen.



Als besonderer Ohrwurm erweist sich so der Club-Hit 'Riot', ein Titel mit ordentlich Wumms in den unbarmherzig stampfenden Bässen wie auch einem Refrain, der (einmal ins Ohr gesetzt) genau dort zu bleiben scheint. Einmal angefixt, ist "Five" musikalisch eine wilde Party quer durch die kalifornische Clubszene - inhaltlich jedoch ein durchdachtes, kritisches Album, welches mit Lyrics wie "We never sleep - in California, we're dreaming!" genau den Nerv der Gesellschaft trifft.