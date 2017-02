The Time Is Always Now

Melancholisch-vielseitige Klangreise.

Unter der Flagge des norwegischen Labels Autumnsongs Records erschien schon so manch tolles Album für ruhige Abende. Unter der Regie von Rhys Marsh (KAUKASUS, MANDALA, OPIUM CARTEL) nehmen viele Künstler auch in den gleichnamigen Aufnahmestudios in einem ehemaligen Bunker im nordnorwegischen Trondheim ihre Alben auf. Diese Entstehungsgeschichte trifft auch auf "The Time Is Always Now" zu, das jüngste Werk des Songwriters Ronny Pedersen unter dem Banner HOLON.

Mit einer großen Gästeliste (erwähnter Rhys Marsh, Silje Leirvik und zahlreiche andere Musiker, u.a. aus dem WOBBLER/WHITE WILLOW-Umfeld) spannt der Gitarrist und Sänger sein musikalisches Netz über weit gestreute Einflüsse aus vielen Jahrzehnten. Die Seele dieser Scheibe liegt aber wie bei so vielen Alben auf Autumnsongs zwischen nordischem Folk und Progressive Rock. Daraus ergibt sich eine angenehme Heimeligkeit, die sowohl die ruhigen Songs 'The Belly Of Being', als auch die groovigen Uptempo-Nummern umgarnt ('The Times They Are A-Taming').

Obwohl künstlerisch absolut hochwertig dargeboten, könnte man "The Time Is Always No" ohne schlechtes Gewissen als Pop-Album bezeichnen. Denn trotz langer Arrangements strahlen Songs wie 'Dancer In The Sky' ein Pop-Feeling aus, das 60er und 70er Flair aufkommen lässt. Nicht plakativ oder euphorisch, sondern eher melancholisch, zeitweilen düster klingt dieser Einschlag. Ich muss tatsächlich an SABBATH ASSEMBLY denken, wo insbesondere der Gesang von Jamie Myers ein ähnliches Timbre aufweist wie Kari Harneshaug, die wir bei HOLON hören.

"The Time Is Always Now" ist trotz seiner vielen Einflüsse und Gastmusiker ein äußerst kohärentes Hörerlebnis, bei dem während 68 Minuten nur selten Monotonie einsetzt. Die Musik von HOLON hat einen dezenten BLACKFIELD-Touch, wenngleich hier die ruhigen Töne den Klang dominieren. Mit etwas mehr Kompaktheit und dem einen oder anderen Hit würde HOLON einschlagen wie eine Bombe. Gut und hörenswert ist es jetzt schon allemal!