Spirit Of The Redneck

HOME REARED MEAT habe ich das erste Mal vor rund vier Jahren kennengelernt, als sich die sechsköpfige Emsland-Truppe nicht nur mit einem äußerst originellen Plattentitel, sondern auch einer deftig kräftigen Schippe Todesblei meine Aufmerksamkeit ergaunerten. Und so steht nun mit "Redneck Rumble" der nächste Rundling in den Startlöchern und verspricht abermals, der Hörerschaft die Schädel reihenweise zu spalten.

Doch stumpf in eine einzelne Schublade lassen sich die Jungs nun wahrlich nicht stecken, denn von einer tollen Grind-Note ('Christ Infestation') über Groove ('Chicken & Cow') und Hardcore (Wheelchair Wesley') bis hin eben zum etwas deutlicheren Death Metal old school as fuck ('Stabbing In Your Back') präsentiert uns HOME REARED MEAT die bunte Palette an deftigen Tönen.

Und so klingt das Drittwerk noch ausgereifter und knackiger als noch "Euthanasie Goreng", weil die Songs nicht nur deutlicher auf den Punkt kommen, sondern auch eine Spur brutaler ausfallen. Meine Hauptaugenmerke liegen hierbei auf dem bockstark ausgefallenen 'WTD-91' sowie dem Rausschmeißer 'Fast Divorce', das in Kooperation mit Frau Lange gerade zum Schluss hin nochmal für ein kräftiges Aha-Erlebnis sorgt und "Redneck Rumble" im Generellen äußerst kurzweilig erscheinen lässt.

Und passend zum Titel gibt es auch das passende Artwork, das zu Songs wie dem Titeltrack, 'Hackebeil-Bernd' oder 'Meat The Sawyers' hervorragend passt. In gut bekömmlichen zehn Häppchen servieren uns Manny, Bert und Co. also nahrhaft-tödliche Kost, die nicht nur für die alte Schule sondern generell für Freunde des berühmt berüchtigten Fausthiebs ein paar coole Momente bereithält.