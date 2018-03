Auf jeden Fall Gitarrenmusik.

Ältere Musikfans, die sich an Zeiten erinnern, in denen sich Metaller und Punks in tiefer gegenseitiger Abneigung verbunden waren und nichts mit der jeweils anderen Musik zu tun haben wollten, wundern sich vermutlich, welche Stilkombinationen junge Bands arglos eingehen. So beschreibt die deutsche Nachwuchsgruppe HONEYTRUCK, deren erster Langspieler "Decision" soeben erschienen ist, ihre Musik unbekümmert als Hardrock, Punk und Metal.



Für meine Ohren spielt das Quintett eine moderne Rock-Metal-Variante, die besonders die Energie transportiert, die Metal wie Punk hat. "Decision" ist geprägt durch verzerrte Riffs, kraftvolle Rhythmusarbeit und die kratzige und damit sehr gut passende Stimme der Sängerin, die stellenweise an Sandra Nasic von den GUANO APES oder auch eine energische Doro Pesch erinnert. Damit gelingen der Gruppe einige beachtliche Nummern wie 'Hallucination', 'On The Fast Lane', 'Stop' oder 'Wrong Time, Wrong Place'. Allerdings findet die Band kaum aus der typischen Machart ihrer Lieder heraus, so dass die Scheibe etwas wenig Abwechslung bietet. Einzelne Nummern, die klarer in Richtung Metal gehen, und das ruhigere 'Lost In Memories' bringen zumindest etwas Variation in das sonst recht homogene Material. Ein wenig schwächelt die Band in der Abteilung Leadgitarre. Es gibt einige Lead Fills, aber nur sehr wenige echte Soli, und die sind nicht überragend. (Das ist dann wohl die Punkseite an der Musik.) Außerdem ist es der Gruppe nicht immer gelungen, die Rhythmik der Musik und die Metrik der Texte in Einklang zu bringen, so dass der Gesang an einzelnen Stellen holpert.



"Decision" ist sicher kein tadelloses Album, aber die Band geht so frisch und kraftvoll zur Sache, dass die CD mehr Stärken als Schwächen hat. Man kann sich ohne weiteres vorstellen, dass HONEYTRUCK etwa als Vorgruppe mit ausgewähltem Material von "Decision" einer Halle einheizt. Insofern kann die Scheibe erfolgreich sein bei Fans von unprätentiösem und zupackendem Rock. Oder Metal. Oder Punk.