Durchschnitts-Doom

Acht Jahre nach dem letzten Lebenszeichen melden sich diese Niederländer wieder mit einem neuen Album zurück, und wenn man nicht gerade Experte in Sachen Underground-Doom ist und jede x-beliebige SABBATH-Kopie kennt, wird man wohl kaum Notiz davon genommen haben, dass "The Hour Be None" still und heimlich an die Mailorder-Services weitergreicht wurde.

Denn so richtig erwähnenswert ist die zweite Scheibe der holländischen Combo nicht, auch wenn sich hier und dort einige Zitate eingeschlichen haben, die man als Fan von REVEREND BIZARRE und St. Vitus sicherlich gerne aufsaugen wird. Gerade das theatralische Momentum, das in den ersten vier Tracks des neuen Albums noch sehr stark ausgeprägt ist, sorgt für Missfallen, da es die grundsätzlich anständigen Riffs ausbremst und den Grove, den HOODED PRIEST zu etablieren versucht, erst gar nicht in Schwung zu bringen vermag. Ein ganzes Stück besser sieht die Sache daher in einem straighten Song wie 'Locust Reaper' aus, doch ausgerechnet hier ist Iommis Handschrift so stark, dass man die Eigenanteile der neuen Urheber tatsächlich in Frage stellen muss - auch wenn die Nummer zweifelsohne wirklich cool isst.

Doch erhebende und auch erhabene Augenblicke gibt es auf "The Hour Be None" leider viel zu selten. Das kleine bisschen Horror-Feeling zu Beginn ist genauso wenig ergreifend wie die recht unauffälligen Gitarrensounds zum Ende der Platte. Sammler und konsumgeile Doom-Kunden dürfen natürlich trotzdem zugreifen, doch für Kenner der Szenerie wird HOODED PRIEST eine von vielen Bands bleiben, die unter "ferner liefen" arbeiten. Bedenkt man zudem, wie lange die Herren gebraucht haben, bis der neue Stoff endlich im Kasten war, kann man hier schon ein klares Urteil sprechen - und das ist nicht sonderlich positiv.

Anspieeltipps: Locust Reaper