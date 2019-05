Partymucke fürs Dorffest.

Was ist das für Name? Und was ist das denn dann noch für ein Cover? Selbst im Ramschladen würd ich das wohl liegenlassen. Die Typisierung "Finnish Hard Rock" hat mich aber doch mal hineinlauschen lassen. Was fällt einem dazu ein?



Unter anderen natürlich STRATOVARIUS, und damit liegt man gar nicht so falsch, wenn man HOOTENANNY FREAKS beschreiben will. Allerdings wäre es eine reduzierte Variante, es gibt keine Keyboards, keine Schnörkel, nur die Fokussierung auf absolut eingängige Refrains. So kommt in vielen Songs auch die Nähe zu den Teutonenstahl-Veteranen ACCEPT zum Tragen, nur eben mit einem klaren Sänger.



Ist das gut? Nun, der Mehrwert ist meines Erachtens absolut überschaubar. Man kann es ganz gut hören, mit den Knien wippen, aber nüchtern betrachtet würde man die HOOTENANNY FREAKS eher auf einem Dorffest erwarten, als auf einem größeren Rockfestival. Passend dazu kommen gegen Ende der Scheibe noch ein paar Folk-, Country- und Rock'n'Roll-Elemente mit rein, aber so richtig zwingend ist das alles nicht.