Es ist wieder Zeit

HORISONT ist eine der wenigen Retrobands, die man inzwischen schon fast zur "Alten Garde" zählen kann, da die Schweden einerseits mit zu den ersten jungen Bands gehörten, die sich dem Sound der Siebziger verschrieben haben und andererseits konstant neue Alben veröffentlichen und einen hohen Qualitätsstandard halten.



Das ist auch mit dem neuen Werk "About Time" nicht anders. Nach dem etwas opulenteren Vorgänger mit seinen Longtracks haben sich die Herren dieses Mal wieder auf knackige und kurze Songs konzentriert. Das können sie inzwischen hervorragend und Nummern wie 'Electrical' sind schlichht zeitlose Hits, die man schnell mitsingen kann und die dennoch voller Details stecken, die man erst nach und nach entdecken kann.



Dazu ist sich die Band auch im hohen Standard der Produktionen treu geblieben und "About Time" tönt einmal mehr fabelhaft. Warme Gitarren, die zwar nach den Siebzigern klingen, aber nicht zu sehr auf Retro getrimmt wurden, eine Rhythmussektion, die ordentlich Druck macht und bei der alle Feinheiten zu hören sind, HORISONT macht im Bereich des Sounds wohl niemand mehr etwas vor.



Die Schwierigkeit, vor der man als Reezensent in diesem Fall steht, besteht darin, ein Album zu bewerten und zu beurteilen, das ziemlich genau so stark ist, wie die vorherigen. Wer mit "Odyssey" oder jedem anderen Album der Schweden seinen Spaß hatte, der wird auch mit "About Time" sehr zufrieden sein, wer Retro Rock auss Prinzip mies findet, der wird wohl auch von dieser Platte nicht überzeugt werden.



Ich persönlichh mag die Schweden und ihren Sound sehr gern und halte "About Time" für eines ihrer stärksten Alben bisher, mit einem sehr konzentrierten, fokussierten Songwriting und einigen herausragenden Songs. Es ist schlicht ein sehr gutes Album, das Fans klassischer Rockmusik der Siebziger gefallen wird und das ein hervorragender Grund für die Band ist, mal wieder auf Tour zu gehen, wo HORISONT nämlich noch eine Stufe stärker ist als im Studio. Bis es soweit ist, kann mich "About Time" aber hervorragend unterhalten.