Fernab von Kitsch und Gröl-Gelagen liefert HORN wieder eine kleines Juwel

Im deutschsprachigen Raum kommt man im Pagan/Black Metal nicht am Ein-Mann-Projekt HORN aus NRW vorbei. Obwohl das letzte Studioalbum "Turm am Hang" noch vor nicht allzu langer Zeit das Licht der Welt erblickt hat, schiebt Nerrath mit der EP "Retrograd" jetzt das nächste Werk hinterher.

Die Tracklist setzt sich dabei aus drei Songs, sowie drei Zwischensequenzen zusammen. Diese sind so arrangiert, dass sie das nachfolgende Thema bereits ankündigen und den Hörer sehr langsam auf die kommenden Stücke vorbereiten. Auf diese Art und Weise gelingt ein sehr fließender Übergang und macht die Scheibe so zu einer sehr runden Sache. Es fällt im Vergleich zu den anderen Alben auf, dass der Anteil an Akustik-Instrumenten noch prägnanter heraussticht und dadurch auch eine eher ruhige und entspannte Atmosphäre aufgebaut wird. Vor allem der Opener und Titeltrack 'Retrograd', der nur so vor bombastischen Soundelementen strotzt und für SUMMONING-Stimmung sorgt, nimmt eine besondere Position ein. Der Song hat einen epischen Einschlag und ist definitiv am einprägsamsten. Dagegen bewegt sich 'Bockfuß' eher verstärkt im Black Metal-Bereich, während 'De Einder' den ruhigen Ausklang bildet und schon fast in die verträumte Richtung geht. An dieser Stelle ist auch der unglaublich tolle Klargesang zu erwähnen, der eben für diesen besonderen Flair sorgt. Nerrath balanciert insgesamt sehr ausgewogen zwischen den verschiedenen Elementen und man hat nie das Gefühl von den orchestralen Arrangements erschlagen zu werden.

Wie bereits angesprochen, verfolgt die Scheibe einen sehr klar nachvollziehbaren Ablauf und schafft es trotz kurzer Spielzeit den Hörer auf eine wunderbare musikalische Reise zu schicken. "Retrograd" lässt sich bedenkenlos in die bisherige Diskographie der Band einordnen und ist ein sympathischer Gefährte, um die Wartezeit auf das nächste Album zu versüßen.