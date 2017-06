Eine Legende im Underground, aber gleichermaßen ein fauler Haufen!

Wenn man seit knapp drei Dekaden aktiver Teil der Szene ist, hat man schon genügend erlebt, um sich nicht mehr nach rechts oder links drängen lassen zu müssen - zumindest haben die Jungs von HORRID sich gerade in den letzten Jahren nicht mehr beeinflussen oder manipulieren lassen und können seit geraumer Zeit genau das machen, wonach ihnen schon immer lüstete.



Inzwischen ist das Publikum für den puristischen Death Metal, den die Italiener auf ihrem erst fünften Album anbieten, aber auch wieder vorhanden. Auf "Beyond The Dark Border" gibt es zielstrebige Kost im Stile jüngerer ASPHYX-Releases, gerne auch mal ein paar Thrash-Referenzen mit Bezug zur alten Schule, dann aber auch wieder eine derbe Breitseite, die tempounabhängig auch aus dem BOLT THROWER-Katalog stammen könnte. HORRID ist extrem vielseitig unterwegs, erlaubt sich hin und wieder sogar einige melodiöse Einsprengsel, kommt aber immer dann auf den Punkt, wenn die Spannung nicht mehr auszuhalten ist. Dennoch sind verspielte Passagen an der Tagesordnung, progressive Elemente bahnen sich ihren Weg, und ein paar brutale Attacken gehören ebenfalls zum Repertoire von "Beyond The Dark Border". Kurzum: Diese Scheibe ist ein universelles Vergnügen im todesmetallischen Extremsport und wegen seiner entschlossenen Darbietung auch ein absolutes Highlight im Katalog des ersten Halbjahres 2017.



Die einzige Kritik, die am Schluss vielleicht angebracht ist, gilt dem etwas launischen Veröffentlichungstempo der Italiener. Wer in fast 30 jahren nur fünf Scheiben auf den Markt schmeißt, umgekehrt aber jedes Mal wieder neue Akzente setzt, hat nicht nur eine Chance verpasst. "Beyond The Dark Border" ist das Werk einer sicherlich oftmals unterbewerteten Band, die sich aber auch zum Vorwurf machen muss, nicht immer konsequent am Ball geblieben zu sein. Sei's drum, die neue Scheibe knallt und gefällt - und das sehr!



Anspieltipps: Blood Painted Walls, Sacrilegious Fornication, Beyond The Black Border