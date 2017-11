Allure Of The Fallen

Keine Allüren, stattdessen eine Menge Epik!

Man wird sich zu keinem klaren Statement hinreißen lassen können, will man HORRFOED bzw. das neue Album der Briten stilistisch näher eingrenzen. Die Truppe aus Newcastle upon Tyne gibt sich arg verspielt, trotzdem sehr straight und kreiert ein musikalisches Spannungsfeld, das bei melodischem Black Metal startet, sich langsam in sein todesmetallisches Pendant verwandelt und schließlich mit typisch englischen Doom-Sequenzen im Stile von MY DYING BRIDE und ANATHEMA endet, ohne dabei den melodischen Kurs von "Allure Of The Fallen" aufgeben zu müssen.

Die sechs Songs der neuen Scheibe zeigen viele Gesichter, mindestens genauso viele unterschiedliche Stimmungen und generieren eine kleine Achterbahnfahrt zwischen packend inszenierter Melancholie und wilder, teils sehr aggressiv dargebotener Entschlossenheit. Dennoch wollen sich die Briten in keiner einzigen Komposition von einem bestimmten Genre begrenzen lassen und betreiben immer wieder kleine Stilbrüche, um die gegebene Vielschichtigkeit zu bewahren. Dass dabei vor allem die Leadgitarren eine tragende Rolle erlangen, ist kein selbstverständlicher Zug, führt aber mehrfach dazu, dass der bereits erwähnte, verspielte Charakter der Songs extrem prägend für das ganze Album ist. Immer wieder übt sich die Band in präziser Detailarbeit, erarbeitet Harmonien und Melodien, verschlägt die Stücke aber auch wieder in sehr düsteres Terrain und addiert gekonnt sphärische Komponenten hinzu.

Erwartet man ob der sehr stark ausgeprägten inhaltlichen Gegensätze nun ein komplexes, mitunter verworrenes Album, sieht man sich aber umgehend getäuscht. Trotz allem ist "Allure Of The Fallen" kompakt und überaus homogen in seiner letztendlichen Ausgestaltung, weil HORRIFIED immer noch klare Prioritäten setzt und das große Ganze im Auge behält. Und dieses große Ganze ist am Ende ein wirklich tolles, manchmal auch forderndes Album, das so viele Aspekte britischen Heavy Metals in sich vereint, dass man es überspitzt auch fast als Chronik der letzten drei Jahrzehnte des UK-Edelstahls bezeichnen könnte - gepaart mit einigen Ansätzen des skandinavischen Melo-Death-Sounds, der "Allure Of The Fallen" auf eine noch höhere Stufe bringt. Hier lohnt der Lauschangriff und auch die Investition!

Anspieltipps: Light's Dissolution, The Promsise Of Solace