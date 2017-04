Die Reise ins Ungewisse...

Malerisch, träumerisch, melancholisch... irgendwo in dieser Reihung trifft man auch auf die Noten von HORTE, einem Projekt, das auf seinem gleichnamigen Debüt mit Ambient-Flächen, psychedelischen Nuancen, sphärischen Indie-Sounds und einem unglaublich beruhigenden Bass neue Klangwelten erprobt - und das sehr erfolgreich. Die Band benötigt nur wenige Augenblicke, um ihre Hörer in ihren Bann zu ziehen, den Fluss der monumentalen Epen einzuleiten und sie dann voll und ganz darin versinken zu lassen.

Easy Listening ist aber definitiv nicht das, was einen auf "Horte" erwartet. Stellenweise wird das Material arg verschleppt, gibt sich Elementen des Dooms hin und zeleberiert den Minimalismus so konsequent, dass man nach Ansatzpunkten sucht, um überhaupt ein klares Wort über diesen Release zu finden. HORTE mag Slow Motion, liebt die Entschlackung aufs Wesentliche und fährt die instrumentale Betriebsamkeit bis zu einem gewissen Punkt so weit herunter, dass der nächste Schritt die pure Stille wäre. Die femininen Vocals geben dem ganzen schließlich einen sehr elegischen Rahmen, der dauerhaft gewöhnungsbedürftig bleibt, fast schon etwas Sakrales hat, dann aber auch wieder jenen Zugang erlaubt, den man zwischenzeitlich verloren geglaubt hatte.

Wie so viele Alben aus dem Ambient-Kosmos ist die Suche nach den richtigen Worten wohl das größte Problem, das dieses Album begleitet. Es ist die ständige Suche nach dem Licht am Ende des Tunnels, ein ständig propagierter Hoffnungsschimmer, den HORTE trotz aller Traurigkeit in Aussicht stellt - und es ist dieses Gefühl von Einsamkeit, das einen gefangen nimmt, zunächst auf den Boden holt, dort aber wieder mit einer ergreifenden Melancholie einholt. Kein leichtes Album, aber doch eine kleine Sternstunde in der Welt der introvertierten, minimalistischen Sounds: "Horte" will entdeckt werden und seinen Zauber übergreifen lassen. Viel Spaß!