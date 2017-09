Die Post-Hardcore-Legenden sind zurück auf Kurs!

Lange mussten sich die Fans der Post-Hardcorer HOT WATER MUSIC gedulden, doch nun ist endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, denn mit "Light It Up" steht aktuell der mittlerweile achte Langspieler des Vierers in den Startlöchern. Zeit wurde es auch langsam, immerhin hat der aktuelle Silberling "Exister" inzwischen auch schon ganze fünf Jahre auf dem Buckel, präsentierte aber damals eine überraschend energiegeladene Band, die sich nach der Reunion im Jahr 2008 musikalisch wieder auf dem richtigen Weg befand. Dementsprechend groß sind auch meine Erwartungen, als ich die neue Scheibe für einen ersten Hördurchlauf in die heimische Stereo-Anlage werfe.



Schon der Opener 'Complicated' entpuppt sich dabei im ersten Anlauf als absoluter Volltreffer. Chuck Ragan dominiert die Szenerie mit seinen heiseren Vocals, während Chris Wollard das Ganze mit ansprechender Gitarrenarbeit unterlegt und damit einen Track abrundet, der nicht nur sämtliche Trademarks der Genre-Legenden aus Florida beinhaltet, sondern mit Sicherheit auch auf den kommenden Konzerten der Truppe für Begeisterung sorgen wird. Doch schon beim folgenden Titeltrack 'Light It Up' verlässt der Vierer sein gewohntes Fahrwasser wieder und liefert einen knackigen Vollgas-Track ab, bei dem im wahrsten Sinne des Wortes so richtig der Punk abgeht. Schnelles Geschrammel, drei Akkorde und dazu ein hektisch ins Mikro gekeifer Text, so hat man HOT WATER MUSIC schon lange nicht mehr gehört.



Generell zeigt sich mit zunehmender Spielzeit, dass sich die Amerikaner auf ihrer neuesten Scheibe unheimlich eingängig präsentieren und damit nicht selten auch modernen Post-Hardcore-Acts wie RISE AGAINST ordentlich Konkurrenz machen. Sicher trägt hier auch die lockere Herangehensweise Früchte, mit der die insgesamt zwölf Kompostionen entstanden sind. So verzichtete das Quartett dieses mal auf einen Produzenten und eine aufwändige Recording-Session, sondern schloss sich einfach kurzerhand mit seinem Tontechniker Ryan Williams, der ansonsten für den Bühnensound der Jungs verantwortlich ist, in einem Studio in Gainesville ein und zimmerte dort innerhalb von gerade einmal vier Wochen die gesamte Scheibe ein. Dieser lockere Vibe macht sich dann auch über die gesamte Spielzeit deutlich bemerkbar und sorgt dafür, dass "Light It Up" insgesamt so frisch klingt, als wären wir immernoch im Jahr 1994 und Ragan und Co hätten sich gerade erst neben dem Studium dazu aufgemacht, die Musikwelt zu erobern.



Abschließend kann ich daher auch nur eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für alle HOT WATER MUSIC-Anhänger und Freunde von melodischem Post Hardcore im Allgemeinen ausprechen, denn das, was hier geboten wird, ist wirklich ganz großes Kino. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Truppe aus Florida auch bald hierzulande noch einmal für ein paar Clubshows blicken lässt, denn die Songs des neuen Silberlings würde ich zu gerne auch einmal bei einem Konzert des Vierers erleben.