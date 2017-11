Heavy Metal Rock'n'Roll - nicht mehr, aber schon gar nicht weniger!

Wenn diese Burschen von sich behaupten, dass für sie der Rock'n'Roll weit mehr ist als nur Musik, sondern ein Lebensgefühl und eine Einstellung, mag man das vielleicht als Klischee abtun. Das jedoch dürfte dem Quartett aus Witten gehörig am Allerwertesten vorbeigehen, denn HOUNDWOLF steht in der Tat für handgemachte, von Grund auf authentische Klänge.



Auch, dass die Jungs ihre Mucke als "Heavy Metal im Sinne der ursprünglichen Rock’n’Roll-Gangart" bezeichnen, kann man unterschreiben, schließlich trifft das einfach zu. Mit den drei Tracks der ersten Single "Fast And Loose" versteht es HOUNDWOLF jedenfalls diese Behauptung amtlich unter Beweis zu stellen. Als mitreißend erweist sich darauf aber nicht nur die Spielfreude dieses Vierers, sondern auch die Songs selbst. Der Titeltrack etwa will den Zuhörer förmlich anspringen!



Einen Sonderpreis für Innovation wird HOUNDWOLF dafür zwar nicht unbedingt ins Haus wehen, doch wenn Milan Schloßmacher (voc., guit.), Tobias Maienschein (guit.), Daniel Teuchert (b.) und Thomas Neuhaus (dr.) loslegen, sollte von Anfang an klar sein, dass man "Heavy Metal Rock'n'Roll" geboten bekommt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das mit Schmackes!



Da auch das Finale 'Sweet Goddess Of Fire' mehr als nur ordentlich klingt und in das überaus positive Erscheinungsbild von HOUNDWOLF passt, bleibt bloß noch zu hoffen, dass auch die anderen Tracks des Debüt-Langeisens "Beware Of The Dog", von dem die drei Single-Tracks stammen, mithalten können. Ergo: wir bitten um den Longplayer! Jetzt! Sofort! Na, wird's bald?